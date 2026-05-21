Gada sākumā deputāti sodīti par satiksmes, interešu konflikta un dzīvnieku labturības pārkāpumiem
Laika periodā no šā gada 9. janvāra līdz 9. aprīlim administratīvi sodīti vairāki 14. Saeimas deputāti, tostarp par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, interešu konflikta regulējuma neievērošanu un dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem, liecina publiski pieejamā informācija.
Saskaņā ar Sodu reģistra datiem administratīvi sodīta deputāte Maija Armaņeva (LPV), kurai piemērots naudas sods par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasību pārkāpšanu. Lēmums stājies spēkā šā gada 16. janvārī.
Jānis Grasbergs (NA) sodīts par Ceļu satiksmes likuma pārkāpumu, kas izdarīts apdzīvotā vietā, un par to piemērots naudas sods. Lēmums stājies spēkā 4. februārī.
Savukārt Ilze Indriksone (NA) pārkāpusi atļauto braukšanas ātrumu, par ko viņai izteikts brīdinājums. Lēmums stājies spēkā 17. martā.
No izjukušās "Stabilitātei" Saeimas frakcijas deputāts Jefimijs Klementjevs administratīvi sodīts par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem, un viņam piemērots naudas sods. Lēmums stājies spēkā 24. martā.
Apkopotā informācija neietver datus par tiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas izskatīti atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 19.nodaļai par procesa īpatnībām atsevišķās lietu kategorijās.