Rīgas dome lems par Rosļikova domes deputāta pilnvaru anulēšanu
Rīgas dome šodien plkst. 9 ārkārtas sēdē lems par Alekseja Rosļikova ("Stabilitātei") domes deputāta pilnvaru anulēšanu.
Kā iepriekš skaidroja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P), Rosļikovs trīs mēnešu laikā nav piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu, tādēļ tiks lemts par viņa deputāta pilnvaru anulēšanu.
Šādu kārtību paredz Pašvaldības domes deputāta statusa likums. Likuma 4. pants nosaka, ja deputāts triju mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies vairāk nekā pusē no domes kārtējām sēdēm, tad viņa pilnvaras var anulēt dome vai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
Kā ziņots, iepriekš uz Baltkrieviju aizbēgušais Rosļikovs centās pieslēgties domes sēdēm attālināti, taču dome paziņoja, ka šāda pieslēgšanās apdraud drošību.
Ņemot vērā, ka Baltkrievija atzīta par agresorvalsti un Latvija ir pārtraukusi jebkādu starptautisko un ekonomisko sadarbību, attālināta pieslēgšanās no šīs valsts nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ, skaidroja domē.
Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā nolēma grozīt uz Baltkrieviju izceļojušā Rosļikova drošības līdzekli, piemērojot viņam apcietinājumu.
Šādu lūgumu bija pieteicis prokurors Kaspars Andruškins, tiesai sanākot uz sēdi krimināllietā, kurā Rosļikovs apsūdzēts par nacionālā naida kurināšanu.
Vienlaikus apsūdzēto nolemts izsludināt meklēšanā, un tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
Rosļikovs atzina, ka atrodas Baltkrievijā, un skaidroja, ka neieradās uz tiesas sēdi un neatgriezās Latvijā, jo baidījies par savu dzīvību, jo bija saņēmis telefoniskus draudus no cilvēkiem, kas draudējuši "nogriezt viņam galvu".
Pēc Rosļikova vārdiem, Valsts drošības dienests (VDD) esot piedāvājis viņam pusgadu dzīvot slēptā dzīvoklī, bet viņš atteicies, jo negribējis sagaidīt, kad izteiktie draudi tiks realizēti.
Rosļikovs tiek apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Savukārt viņš pats uzskata, ka šī lieta pret viņu ir politisks pasūtījums.