Izraēlas ministra ņirgāšanās par Gazas flotiles aktīvistiem izraisa sašutumu
Izraēlas nacionālās drošības ministra Itamara Bengvira video sociālajos medijos, kurā parādīta viņa ņirgāšanās par aizturētajiem Gazas flotiles aktīvistiem, ir izraisījusi vairāku Eiropas valstu valdību un Izraēlas vadības locekļu sašutumu.
Video, kas trešdien tika publicēts platformā "X", Bengvirs ar atbalstītāju grupu vicina Izraēlas karogu un izsmej "Gaza Sumud Flotilla" aktīvistus, kas ir saslēgti roku dzelžos un stāv uz ceļiem Izraēlas ostas pilsētā Ašdodā.
"Laipni lūgti Izraēlā, mēs šeit esam namatēvi," ierakstā sauc Bengvirs.
Flotili šonedēļ apturēja Izraēlas varas iestādes, kas pārcēla 430 aktīvistus no tās uz Izraēlas kuģiem un trešdien aizveda viņus uz Ašdodu.
Itālijas un Francijas ārlietu ministrijas atbildēja uz Bengvira video, izsaucot Izraēlas vēstniekus šajās valstīs, savukārt Grieķijas valdība nosodīja viņa izturēšanos un izteica oficiālu protestu Izraēlai.
"Tas, kas redzams ministra Bengvira video, ir pilnīgi nepieņemams un pretējs jebkurai cilvēka cieņas pamataizsardzībai," platformā "X" paziņoja Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajāni.
Itālijas premjerministre Džordža Meloni platformā "X" izteicās, ka "ir nepieņemami, ka pret šiem demonstrantiem, tai skaitā daudziem Itālijas pilsoņiem, izturas šādā veidā, kas pārkāpj cilvēka cieņu". Viņa pieprasīja atvainošanos un "oficiālus paskaidrojumus par notikušo".
Francijas ārlietu ministrs Žans Noels Baro sacīja, ka Izraēlas vēstnieks Francijā tika izsaukts, lai viņam izteiktu Francijas sašutumu un pieprasītu paskaidrojumu par Bengvira darbībām. Pret Francijas dalībniekiem šajā flotilē "vajag izturēties ar cieņu un viņus iespējami drīz atbrīvot", piebilda Baro.
Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sārs distancējās no Bengvira darbībām. "Jūs apzināti nodarījāt kaitējumu mūsu valstij ar šo necienīgo demonstrējumu - un tā nebija pirmā reize," Sārs rakstīja "X", piebilstot, ka Bengvirs "nav Izraēlas seja".
Īsi pēc tam Izraēlas Ārlietu ministrija publicēja fotogrāfijas zem virsraksta "Šīs ir mūsu vērtības", kurās parādīts, kā Izraēlas policisti izdala ūdeni aizturētajiem aktīvistiem un runā ar viņiem.
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņoja, ka Bengvira izturēšanās pret aktīvistiem neatspoguļo Izraēlas vērtības un normas. Viņš tomēr uzsvēra, ka Izraēlai ir tiesības "novērst to, ka "Hamās" teroristu atbalstītāju provokatīvās flotiles iebrauktu mūsu teritoriālajos ūdeņos un sasniegtu Gazu". Netanjahu sacīja, ka devis norādījumu attiecīgajām iestādēm iespējami drīz izraidīt šos aktīvistus.
Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefūls nosauca Bengvira rīcību par "pilnīgi nepieņemamu" un sacīja, ka tā ir pretrunā vērtībām, kuras Vācija un Izraēla kopīgi cenšas ievērot.
Spānijas ārlietu ministrs Hosē Manuels Albaress sacīja, ka redzējis "briesmīgo" un "necilvēcīgo" video, kurā Izraēlas ministrs un policija pazemo flotiles locekļus. Spānija izsauca Izraēlas pilnvaroto lietvedi Madridē un pieprasīja aktīvistu tūlītēju atbrīvošanu un publisku atvainošanos. Arī Portugāle izsauca Izraēlas vēstnieku.
Lielbritānijas iekšlietu ministre Iveta Kūpere sacīja, ka video redzamās darbības pārkāpj "respekta un cieņas pamatstandartus".
Nīderlandes ārlietu ministrs Toms Berendsens sacīja, ka sazinājies ar Sāru par šo incidentu. Beļģijas ārlietu ministrs Maksims Prevo nosauca video redzamo par dziļi satraucošu.