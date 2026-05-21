Maija beigās var atgriezties salnas
Nākamnedēļ Latvijā ieplūdīs vēss gaiss no Arktikas un vairākās naktīs iespējama salna, liecina jaunākās laika prognozes.
Tuvākajās dienās spēcīgs anticiklons atnesīs karstuma rekordus Rietumeiropā. Portugālē un Spānijā gaisa temperatūra var sasniegt +40 grādus. Savukārt gar anticiklona ziemeļaustrumu malu vēss gaiss no Arktikas nākamnedēļ ieplūdīs Baltijas jūras reģionā un Austrumeiropā.
Šosestdien, pūšot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz +20..+24 grādiem, daļā piekrastes - līdz +13..+17 grādiem. Svētdien vietām īslaicīgi līs, nedaudz pastiprināsies vējš un gaiss kļūs pāris grādus vēsāks.
Nākamnedēļ dažbrīd gaidāms lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un krusa, vējš galvenokārt pūtīs no ziemeļiem, ziemeļrietumiem un palaikam kļūs stiprs.
Mākoņainākajās dienās gaisa temperatūra vietām Latvijā var nepakāpties augstāk par +10 grādiem, bet skaidrākajās naktīs termometra stabiņš vietām var noslīdēt līdz nulles atzīmei, zāles augstumā - pāris grādus zem nulles.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem vēss laiks var saglabāties arī jūnija sākumā, bet mēneša turpinājumā iespējams karstums.