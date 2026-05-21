Limbažos uzstādīts vējrādis “Eižens Finks”
14. maijā Limbažos, Cēsu ielā 9, uz ēkas jumta svinīgi tika uzstādīts vējrādis “Eižens Finks”, kas veltīts noslēpumainajai personībai – Eiženam Finkam (1885-1958). Viņš bērnību pavadījis Limbažos, bet vēlāk Latvijā plaši pazīstams kļuva ar savām gaišreģa spējām, tādēļ nereti dēvēts arī par “latviešu Nostradamu".
Vējrādis “Eižens Finks” tapis kā daļa no pilsētas jubilejas iniciatīvas “Limbažiem 800”, kuras ietvaros pilsētvidē tiek veidoti mākslinieciski un simboliski vides objekti, kas stāsta par Limbažu identitāti, vēsturi un cilvēkiem, kuri atstājuši nozīmīgu nospiedumu pilsētas dzīvē.
Pasākumā Kultūras pārvaldes vadītāja Evija Keisele uzsvēra: “Man ir patiess prieks, ka šogad pirmo reizi vējrādītāju uzstādam uz brīnišķīgo limbažnieku Edgara un Lailas nama jumta. Iepriekšējie divi tika uzstādīti uz pašvaldības ēku jumtiem. Ar nepacietību gaidījām šodienu, lai Eižena Finka satikšanās ar vēju būtu skaista.”
Vējrāža autors ir Vidrižu pagasta kalējs Kaspars Auza, Latvijas Amatniecības kameras kalējmeistars, kura darbi skatāmi gan Latvijā, gan ārvalstīs. Viņš atzina, ka Limbažu vēsture un tās personības ir bagāts iedvesmas avots: “Limbažniekiem ir lieliska iespēja ielūkoties savās vēstures lapās. Eižens Finks bija cilvēks, kurš redzēja nākotni, un tieši no šīs domas arī radās šī iecere.”
Vējrāža tapšanā piedalījusies arī vitrāžu māksliniece Ilze Apine, kura radījusi stikla elementus, piešķirot objektam īpašu gaismas un krāsu saspēli.
Nama saimnieki pauda pateicību par iespēju kļūt par šī īpašā vides objekta mājvietu, solot rūpēties par vējrādi un turpmāk vērot, uz kuru pusi tad Limbažos pūš vējš.
Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas pirmais vietnieks Ģirts Vilciņš uzsvēra, ka vējrāžu tradīcija kļuvusi par nozīmīgu Limbažu vecpilsētas identitātes daļu. “Šī tradīcija, ko uzsākām Limbažu 800 gadu jubilejā, ir turpinājusi savu ceļu un atradusi jaunas mājas. Ja paraugāmies uz vecpilsētu, tad mums ir ļoti skaistas vēsturiskas ēkas un atjaunotas fasādes, bet, paskatoties augšup, ieraugām arī kaut ko nebijušu. Lai vēji pūš un atnes mums jaunas, skaistas un iedvesmojošas idejas,” uzsvēra Ģ.Vilciņš.
Šobrīd Limbažos jau uzstādīti trīs vējrāži: virs Rātsnama jumta, virs Limbažu muzeja jumta vējrādis “Limbažu bize” un jaunais “Eižens Finks”. Līdz “Limbažiem 800+8” iecerēts Limbažu vecpilsētā izvietot kopumā deviņus unikālus vējrāžus.
2025. gadā Eiženam Finkam apritēja 140 gadi, tādēļ šis vides objekts veltīts tieši viņa piemiņai un saiknei ar Limbažiem. Savukārt šogad 140 gadu jubileju atzīmēs Limbažu novada Galvenā bibliotēka, un jau šobrīd tiek strādāts pie nākamā vējrāža idejas.