Desmitiem uzņēmumu nosaka liegumu aicināt darbiniekus no trešajām valstīm
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) līdz šim ir noteikusi 43 liegumus aicināt darbiniekus no trešajām valstīm, trešdien Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē informēja Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis.
Lipskis atgādināja, ka darba devējiem no 2025. gada nepieciešams saņemt no Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) atzinumu ārvalsts darbaspēka piesaistei. Darba devējam jāpamato vakances un jāizvērtē vietējie kandidāti.
NVA dati liecina, ka pērn pieprasīti atzinumi par 5247 darba vietām, 4591 gadījumā atzinums trešās valsts pilsoņu piesaistei izsniegts.
"Pieprasīto atzinumu skaits ir diezgan apjomīgs, bet ne vienmēr tas rezultējas ar reālu trešvalstnieku dokumentu kārtošanu. Realitāte ir tāda, ka vakances 70% gadījumu ir Rīgā un Pierīgā, bezdarbs te ir mazāks, tāpēc NVA pozitīvs atzinums trešvalstnieku piesaistei saņemts 80% gadījumu, 10% noraida, bet 10% gadījumu vienojas piemeklēt vietējos cilvēkus no bezdarbnieku vidus," klāstīja Lipskis.
Vērtējot 15 pieprasītākās profesijas, par kurām tiek pieprasīts atzinums, ministrijas speciālists sacīja, ka septiņas ir no mazkvalificēto speciālistu grupas, bet astoņas - no vidējās kvalifikācijas profesiju grupas. Piemēram, 8091 pieprasījums pagājušajā gadā bija par palīgstrādnieka piesaisti, 5197 gadījumos meklēja kravas automašīnas vadītājus, bet 4857 atzinumi bija nepieciešami būvstrādnieka piesaistei.
Lipskis arī atgādināja, ka, saskaņā ar normatīvu izmaiņām, PMLP ir tiesības pieņemt lēmumu par aizliegumu fiziskai vai juridiskai personai uzaicināt trešās valsts valstspiederīgo uz laiku līdz trim gadiem, ja tiek konstatēts, ka ir pārkāpti ar trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos saistītie normatīvie akti. Līdz 2026. gada 20. maijam PMLP ir noteikusi 43 uzaicināšanas liegumus.
Saskaņā ar PMLP datiem pērn 22 917 trešo valstu pilsoņiem piešķirtas tiesības uz nodarbinātību. Šogad šādas tiesības piešķirtas 7483 trešo valstu pilsoņiem.
Jau ziņots, ka 2025. gadā stāsies spēkā stingrākas prasības ārvalstu darbaspēka piesaistei, lai mazinātu darbaspēka nepietiekamības nelabvēlīgo ietekmi uz ekonomikas izaugsmi un vienlaikus nodrošinātu un neierobežotu nodarbinātības iespējas Latvijas vietējiem darba meklētājiem. Tāpat stingrākas prasības ieviestas, lai mazinātu negodprātīgu imigrācijas sistēmas izmantošanu.