Bauskas šosejā ieviesti ātruma ierobežojumi: tur būvē gājēju un velo celiņu
Uz A7 šosejas posma no Iecavas līdz Zorģiem tiek būvēts vairāk nekā 3 km garš gājēju un velosipēdistu infrastruktūras posms ar asfaltbetona segumu, kas tiks nodalīts ar drošības barjeru. Darbus par 1 105 409 eiro veic SIA "Vianova". Tādēļ satiksmē ieviesti ātruma ierobežojumi, projektu plānots pabeigt šovasar.
Gar Bauskas šoseju (A7) no Iecavas līdz Zorģiem (45,12.–48,5. km) top vairāk nekā trīs kilometru garš gājēju un velosipēdistu infra-truktūras posms ar asfaltbetona segumu. Tas tiks izvietots uz vienas klātnes ar ceļu, nodalīts ar grants nomali, kurā uzstādīs drošības barjeru ar paaugstinājumu. Pieslēgumos un krustojumos būs gājēju un velosipēdu ceļa šķērsošanas vietas, autobusu pieturvietām ceļa labajā pusē nomainīs asfaltbetona segumu, informē uzņēmums "Latvijas valsts ceļi".
Būvdarbu zonā ieviests ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Lokālās darba zonās pēc vajadzības satiksme var tikt organizēta pa vienu braukšanas joslu ar priekšrocības zīmēm. Darbus par līgumsummu 1 105 409 eiro veic SIA "Vianova"; būvuzraudzību nodrošina "OU Teede insenerid". Projekta autors - SIA "ReālProjekts". Darbus plānots pabeigt šovasar.