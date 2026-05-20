Varas maiņa Ropažu novada domē: mainījusies koalīcija un vadības grožus pārņem Aivars Draudiņš
Ropažu novada domē notikusi koalīcijas maiņa un ievēlēts jauns mērs Aivars Draudiņš (AS).
Šodien domes sēdē tika iekļauts jautājums par domes priekšsēdētājs Signes Grūbes (JV/P) un viņas vietnieces Renāte Gremzes (JV/P) atcelšanu no amata.
Kā informēja partijas "Progresīvie" preses sekretārs Toms Zariņš, šodien beigusi pastāvēt pēc 2025. gada pašvaldību vēlēšanām izveidotā Ropažu novada domes koalīcija.
No domes sēdē klātesošajiem 18 deputātiem 13 balsoja par Grūbes atbrīvošanu no amata, bet pieci balsoja pret. Ropažu novada domē pavisam strādā 19 deputāti. No amata pienākumiem tika atbrīvota arī Gremze. Ar 13 balsīm mēra amatā ievēlēts līdzšinējais domes priekšsēdētāja vietnieks Draudiņš.
Par viņu balsoja Terēze Luksa (AS), Gundars Jaknkovs (LZP, LRA, Liepājas partija), Kārlis Opincāns (LPV), Jānis Lepsis (AS), Juris Silovs (LPV) Vita Paulāne (LA/NA), Ainārs Vaičulens (AS) Ritvars Ziedonis (LA/NA) Haralds Burkovskis (LA/NA) Zigurds Erciņš (LA/NA), Luīze Utāne (LA/NA) un Iveta Vīksne-Kreicberga (LA/NA) un arī pats Draudiņš. Domes sēdē plānots ievēlēt arī nākamos mēra vietniekus.