Lietussargs rīt noderēs.
Sabiedrība
Šodien 14:43
Daudzviet līs, vietām gaidāms negaiss. Laika prognoze ceturtdienai
Ceturtdien daudzviet Latvijā līs, austrumu novados gan naktī, gan dienā gaidāmas arī pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.
Debesis būs lielākoties mākoņainas, saulaināks laiks gaidāms Kurzemē un Latgales austrumos. Dažviet valstī būs migla, kas piekrastē iespējama arī dienā. Vējš pārsvarā saglabāsies lēns.
Minimālā gaisa temperatūra naktī gaidāma no +5 grādiem vietām Kurzemē līdz +14 grādiem Latgalē, maksimālā temperatūra dienā - no +12 grādiem dažviet piekrastē līdz +20..+24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos.
Rīgā ceturtdien iespējams lietus, pūtīs lēns ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra aptuveni +10 grādi naktī un +15 grādi pēcpusdienā.