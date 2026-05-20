Jūrmalā starptautiskā pludmales volejbola turnīrā dalību apstiprinājušas pasaules čempiones Graudiņa ar Samoilovu
Jūnija vidū Jūrmalā plānots "Futures" turnīrs pludmales volejbolā. Plašākā pārstāvniecība būs no mājinieces Latvijas, starp dalībniecēm esot arī pasaules čempionēm Tīnai Graudiņai un Anastasijai Samoilovai, ziņo Latvijas Volejbola federācija.
Pludmales volejbola komandas no 24 dažādām pasaules valstīm pieteikušās dalībai Pasaules tūres “Futures” sērijas turnīram Jūrmalā. Sacensībās plāno piedalīties arī pašreizējās pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova, kuras būs galvenā favorītes sieviešu konkurencē, bet vīriešu sacensībās vairākiem vadošajiem pašmāju duetiem konkurenci sastādīs pasaules U21 vicečempioni Šimons Beta un Artems Besarabs. Turnīra balvu fonds ir 20 000 ASV dolāru.
Sacensībām pieteikušās komandas no pludmales volejbola lielvalstīm Zviedrijas, Norvēģijas, Brazīlijas, Spānijas, Vācijas un Polijas. Tālākie viesi gaidāmi no Austrālijas, Urugvajas, ASV un Kanādas, bet visplašāk pārstāvētas būs laukuma saimnieku komandas - šobrīd pamatturnīrā iekļuvuši seši vīriešu un pieci sieviešu dueti no Latvijas. Gan sievietēm, gan vīriešiem pamatturnīrā piedalīsies 24 pāri, bet kvalifikācijā spēlēs līdz 16 komandām, no kurām astoņas iegūs tiesības spēlēt pamatturnīrā.
Iespēju spēlēt savu skatītāju priekšā allaž izmantojušas divkārtējās Eiropas un pašreizējās pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova, taču viņām Majoru smiltīs starptautiskās sacensībās nav izdevies izcīnīt pirmo vietu kopš 2020. gada. Lai gan pērn Tīna un Anastasija bija izteiktas favorītes Jūrmalas “Futures” sacensībās, viņas piedzīvoja zaudējumus pret Līvu Ēberi un Denielu Konstantinovu un igaunietēm Evu Līsu Kuivonenu un Līzu-Loti Jirgensoni. Abas šīs komandas turnīrā piedalīsies arī šogad. Jūrmalā plāno ierasties arī 2023. gada Eiropas U18 čempione spāniete Marta Karro, kura šosezon spēlē kopā ar Adriānu Serrano, kā arī viņu pieredzējušās tautietes Marija Karro un Paula Gutjeresa. Viņas Majoru smiltīs spēlēja jau 2018. un 2020. gadā.
Vīriešu sacensībās ar augstāko numuru izliktie Ardis Bedrītis un Arturs Rinkevičs šogad piedalījušies divu “Elite 16” turnīru kvalifikācijā un iekļuva Najaritas “Challenge” izslēgšanas turnīrā Meksikā. 37 gadus vecais olimpietis Edgars Točs Jūrmalā startēs kopā ar Gustavu Auziņu, kurš jaunatnes vecumos kļuvis par pasaules čempionu U21, kā arī Eiropas čempionu - U20 un U18 vecuma grupās. Ar lielām ambīcijām sezonu sāk 20 gadus vecie poļi Šimons Beta un Artems Besarabs, kuri latviešiem 2025. gadā piekāpās pasaules U21 čempionāta finālā. Bieži viesi Jūrmalas smiltīs ir lietuvieši Audrjuss Knašs un Povils Pjesina - pirms gada viņi Majoros izcīnīja 3. vietu “Futures” turnīrā.
Kvalifikācijas spēles 10. jūnijā līdzjutējiem būs iespēja apmeklēt bez maksas, uz pamatturnīra spēlēm, kas sāksies 11. jūnijā, biļetes iespējams iegādāties jau tagad bilesuparadize.lv. Jūrmala starptautisku pludmales volejbola turnīru uzņem kopš 2014. gada, bet 2017. un 2020. gadā Majoros norisinājās Eiropas čempionāta finālspēles