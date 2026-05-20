No 1. jūnija vairāki Rīgas sabiedriskā transporta maršruti kursēs līdz jaunajam mobilitātes punktam “Ķengarags”
Līdz ar mobilitātes punkta “Ķengarags” darbības sākšanu un tramvaja līnijas pagarinājuma izbūves noslēgumu 1. jūnijā 7. un 14. tramvaja, 15. trolejbusa un 49. autobusa maršruti jau no pirmā reisa kursēs līdz jaunajam mobilitātes punktam. Pasažieriem būs pieejamas arī jaunas pieturvietas tramvaja līnijas pagarinājuma posmā. Vienlaikus vairākos maršrutos precizēti kustības saraksti un atiešanas laiki no galapunktiem, tostarp 1. un 11. tramvaja maršrutā.
Izmaiņas tramvaju maršrutos no 1. jūnija:
• 7. tramvajs kursēs no Ausekļa ielas līdz jaunajam galapunktam “Ķengarags”. Pēc pieturas “Eglaines iela/Dole” tramvajs turpinās ceļu pa Latgales ielu līdz jaunajam galapunktam, arī centra virzienā kursēs pa to pašu maršrutu. Līdz ar maršruta pagarināšanu palielināsies arī reisu skaits.
• Arī 14. tramvajs tiks pagarināts līdz galapunktam “Ķengarags”. Tramvaji no Iļģuciema pēc pieturas “Eglaines iela/Dole” turpinās kursēt pa Latgales ielu līdz jaunajam galapunktam. Reisu skaits 14. maršrutā nemainīsies.
Jaunajā posmā abos kustības virzienos tramvajiem izveidotas pieturas “Rasas iela”, “Ikšķiles iela” un “Mobilitātes punkts Ķengarags”.
15. trolejbuss turpmāk kursēs līdz galapunktam “Ķengarags”. Pēc pieturas “Višķu iela” trolejbusi turpinās ceļu pa Višķu ielu līdz jaunajam galapunktam un atpakaļ. Reisu skaits nemainīsies, bet atsevišķos reisos tiks precizēti atiešanas laiki no galapunkta.
Izmaiņas būs arī 49. autobusa maršrutā – autobusi vairs nekursēs līdz esošajam galapunktam Višķu ielā, bet gan līdz jaunajam galapunktam “Ķengarags” Latgales ielas un Višķu ielas krustojumā. Reisu skaits nemainīsies, taču atsevišķiem reisiem mainīsies atiešanas laiki no galapunkta.
Līdz ar šīm izmaiņām tiks slēgta 49. autobusa pietura “Višķu iela”, kas atrodas pirms līdzšinējā galapunkta, autobusi arī vairs neapstāsies pieturā “Višķu iela 3”.
Lai saglabātu saskaņotus atiešanas laikus kopīgajos maršrutu posmos, nelielas izmaiņas tiks veiktas arī 1. un 11. tramvaja kustības sarakstos.
Aicinām iepazīties ar jaunajiem kustības sarakstiem, kas būs spēkā no 1. jūnija:
Kopējais 7. tramvaja maršruta sliežu ceļa pagarinājums ir 2,2 kilometri. Projekta ietvaros pie Latgales un Višķu ielas krustojuma izbūvēts mobilitātes punkts, jauna dispečeru ēka un sabiedriskā transporta kustībai nepieciešamie pievedceļi no Latgales ielas un Višķu ielas. Teritorijā veikti labiekārtošanas darbi — ierīkotas plašas nojumes, tablo, apstādījumi un ielu apgaismojums. Savukārt pa Višķu ielu 300 metru garumā pagarināts 15. trolejbusa maršruts līdz jaunajam mobilitātes punktam.
Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda un īstenots Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna komponentes Nr. 1 “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” reformu un investīciju virziena 1.1. “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.2.i investīcijas “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” 1.1.1.2.i.2. un 1.1.1.2.i.3. saistīto pasākumu ietvaros.