“Vienīgā sarkanā līnija ir Latvijas valsts” - Rinkēvičs par valdības sarunām
Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam koalīcijas veidošanas procesā vienīgā "sarkanā līnija", kuru nevar pārkāpt, domājot par kādas partijas nokļūšanai valdībā, ir valsts drošība un neatkarība.
To prezidents šodien teica pēc tikšanās ar demisionējošo Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV).
Viņš atzina, ka aizvien vairāk pārliecinās, ka sabiedrība gaida rīcībspējīgu valdību, kurai ir atbalsts Saeimā. Rinkēvičs ļoti paļaujoties uz to, ka partijām, kuras tagad runā par koalīcijas izveidi, valsts intereses būs pirmajā vietā.
Rinkēviča ieskatā, ja sāksies kādas problēmas ar valdības veidošanas procesu, jebkuras partijas vēlētājs to novērtēs kritiski gaidāmajās Saeimas vēlēšanās.
Rinkēvičs šodien plāno tikties ar Ministru prezidenta amatam izvirzīto "Apvienotā saraksta" (AS) politiķi Andri Kulbergu, lai pārrunātu koalīcijas veidošanas progresu. Tomēr prezidents arī uzsvēra, ka viņam nav informācijas par to, kā noslēgsies šodiena.
Viņš atzina, ka laiks valdības izveidei ir samērā īss, tomēr tāda šobrīd ir reālā situācija, ne iegriba. Rinkēvičs atkārtoti uzsvēra, ka viņa izpratnē vienīgā "sarkanā līnija" ir Latvijas valsts, bet viss pārējais esot izlemjams un atrisināms. "Cilvēki vēlas noteiktību. Lai mēs visi demonstrējam skaidru rīcību, noliekam malā aizvainojumus un sākam strādāt," sacīja Rinkēvičs.
Viņš arī piebilda, ka, ja būšot vajadzīga palīdzība "kāda dambja pārraušanai, lai tā valdības upe sāktu plūst", prezidents esot gatavs palīdzēt. Tomēr Rinkēvičs pieļāva, ka varētu tikt izveidota arī mazākuma valdība.
Tikmēr Siliņa norādīja, ka valdības veidošanas sarunas vēl esot tikai pašā sākumposmā. Atbildības zonas vēl netiekot dalītas, tomēr "Jaunajai vienotībai" (JV) vienmēr esot bijusi svarīga iedzīvotāju fiziskā un ekonomiskā drošība.
Esot vēl jāsaprot, kādas ir katra koalīcijas veidošanas sarunās iesaistītā politiskā spēka lielās pozīcijas. JV svarīgi ir arī cilvēktiesību jautājumi un ar tiem saistītie solījumi iedzīvotājiem.
"Ir svarīgi, lai nepazūd tās vērtības, kas bija panāktas šīs valdības laikā," teica Siliņa.
Viņa arī uzsvēra, ka tas nebūs atkarīgs tikai no JV, vai koalīcija tiks izveidota vai nē. Tomēr, lai spriestu par tālāko, esot vēl jāsaprot, kāda ir jaunās koalīcijas programma. Tāpat, pēc Siliņas teiktā, vēl esot daudz pretrunu par to, kas tiek izteikts publiski saistībā ar sarunām, un kas tiek pausts iekšējās sarunās.
Visiem sarunās iesaistītajiem politiskajiem spēkiem ir jāatbild, vai tie var savstarpēji sastrādāties. "Jo, ja kāda partija jutīs, ka tai ļoti jāpieklusina savas vēlmes, agrāk vai vēlāk tas vienkārši uzsprāgs," teica Siliņa.
Jau vēstīts, ka sarunas par koalīcijas izveidi turpinās starp AS, JV, Nacionālo apvienību un Zaļo un zemnieku savienību.