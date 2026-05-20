Daugavpilī vasarā mainīsies vairāku autobusu maršrutu kustība
SIA “Daugavpils satiksme” informē, ka, vasaras laikā, no 1. jūnija līdz 31. augustam tiks ieviestas izmaiņas autobusu maršrutu Nr. 10, Nr. 12 un Nr. 14 reisu kustībā.
Autobusa maršruta Nr. 10 “Autoosta – Ruģeļi” reisiem, kā katru gadu, tiks mainīta kustības shēma, paredzot reisu kustību līdz pat Ruģeļu ūdenskrātuvei. Darba dienās autobuss kursēs līdz Ruģeļu ūdenskrātuvei ar atiešanas laikiem no Autoostas no plkst. 9.20 līdz plkst. 20.40, savukārt brīvdienās no plkst. 9.45 līdz plkst. 21.15.
Skolēnu vasaras brīvlaikā nekursēs autobusu maršruta Nr. 12 reiss, kas atiet no Autoostas plkst. 6.45 un attiecīgi no Križiem plkst. 7.18.
Tiks mainīts arī autobusa maršruta Nr. 14 “Autoosta – Cietoksnis – Ķīmija – Autoosta” kustības saraksts. Sakarā ar zemo pasažieru plūsmu tiks atcelts reiss plkst. 7.00 no Autoostas, savukārt reiss plkst. 6.59 turpinās kursēt atbilstoši ierastajam grafikam.
Uzņēmums aicina pasažierus ņemt vērā šīs izmaiņas, plānojot savus braucienus.