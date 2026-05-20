Bez dārgiem solījumiem un šķeļošiem jautājumiem: kas rakstīts topošās valdības vienošanās uzmetumā
Topošās valdības vienošanās uzmetumā, kurā šodienas laikā potenciālie partneri vēl var izteikt savus uzstādījumus, uzsvars likts uz drošību, finanšu stabilizāciju un fiskālo disciplīnu.
Kā liecina aģentūras LETA rīcībā nonākušais topošās valdības vienošanās par uzdevumiem un darba principiem uzmetums, tajā paredzēts koncentrēties uz īstenojamiem darbiem 14. Saeimas laikā, īpašu uzsvaru liekot uz drošību, finanšu stabilizāciju un fiskālo disciplīnu.
Dokumenta projektā paredzēts, ka valdību veidojošās partijas vienosies par principu nevirzīt tālāk jautājumus, par kuriem nav panākta visu partneru vienprātība. Tāpat koalīcija apņemtos atbildīgi izturēties pret valsts budžeta iespējām un neatbalstīt finansiāli ietilpīgus priekšlikumus bez kopīga politiska atbalsta.
Būtiska vieta uzmetumā atvēlēta drošības stiprināšanai. Tajā paredzēts nodrošināt pilnu atbalstu aizsardzības un iekšlietu dienestiem, tostarp robežas nostiprināšanai, pretgaisa aizsardzības attīstībai un valsts iekšējās drošības stiprināšanai. Plānots veicināt moderno tehnoloģiju, tostarp bezpilota sistēmu, ieviešanu Nacionālajos bruņotajos spēkos, kā arī sagatavot kritiskās infrastruktūras aizsardzības risinājumus krīzes situācijām.
Uzmetumā iekļauts arī uzdevumu kopums drošu vēlēšanu nodrošināšanai un cīņai pret korupciju un karteļiem. Tas paredz tiešu Ministru prezidenta iesaisti vēlēšanu drošības jautājumos, kā arī valsts iepirkumu sistēmas uzlabošanu, tostarp ar digitālu un automatizētu rīku palīdzību.
Ekonomikas jomā kā viena no prioritātēm izcelta budžeta stabilizācija - plānots pārskatīt valsts iepirkumus, ierobežot nepamatotas prēmiju izmaksas un uzlabot budžeta caurspīdīgumu, nodrošinot plašāku datu pieejamību sabiedrībai.
Dokumentā iezīmēti arī lielo projektu pārvaldības jautājumi. Attiecībā uz "Rail Baltica" paredzēta ciešāka projekta virzības koordinācija premjera līmenī, savukārt par "airBaltic" līdz vasaras beigām plānots izvērtēt uzņēmuma biznesa plānu un lemt par turpmāko rīcību.
Sociālajā politikā uzsvars likts uz demogrāfiju un ģimeņu atbalstu, stiprinot ģimenes vērtību nozīmi un paredzot uzlabojumus bērnu veselības aprūpes pieejamībā. Tāpat akcentēta nepieciešamība aizstāvēt Latvijas intereses Eiropas Savienības finansējuma sarunās un nodrošināt atbalstu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēm.
Valdības veidošanas sarunas vēl turpinās, un "Jaunajai vienotībai" (JV) šodien jāpieņem galīgais lēmums par dalību topošajā koalīcijā. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) iepriekš norādījis, ka vienošanās par rīcības dokumentu tuvākajā laikā būtu jāpabeidz, lai varētu spriest par valdības izveidi, atbildības jomu sadali un citiem jautājumiem.
Ziņots, pēc Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas Valsts prezidents jaunas valdības veidošanu uzticējis Kulbergam, sarunām atvēlot ierobežotu laiku.