Semeņistaja cieš sakāvi Francijas atklātā čempionāta kvalifikācijas turnīra otrajā kārtā
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja trešdien cieta zaudējumu Francijas atklātā čempionāta kvalifikācijas otrajā kārtā, ar 5-7, 7-5, 2-6 piekāpjoties ukrainietei Katarinai Zavackai (WTA 268.).
Pirmajā setā ukrainiete izvirzījās vadībā ar 4-0, bet Semeņistaja rezultātu izlīdzināja - 4-4. Devītajā un 11. geimā Latvijas tenisiste zaudēja savas serves geimus, bet 12. geimā piekāpās, servējot ukrainietei. Otrajā setā pēc uzvarēta savs serves geima Semeņistaja nonāca iedzinējos ar 1-3. Rezultātam esot 2-1 Zavackas labā, Semeņistaja pieprasīja medicīnas pārtraukumu.
Sestajā geimā Latvijas tenisiste neizmantoja vienu breikbumbu, bet septīto geimu zaudēja "sausā". Astotajā geimā Semeņistaja izmantoja otro no trim breikbumbām, bet desmitajā pēc Zavackas dubultkļūdas rezultāts tapa 5-5. Savukārt uzvaru setā Semeņistaja panāca pēc Zavackas tīklā raidītās bumbiņas - 7-5.
Trešajā setā, ko ar servi sāka Semeņistaja, sportistes uzvarēja tikai divus savas serves geimus, sestajā un astotajā geimā to paveicot Ukrainas tenisistei. Par kvalifikācijas otrās kārtas sasniegšanu Latvijas tenisiste nopelnīja 20 pasaules ranga punktus.
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Latvijas tenisiste ar 6-4, 6-0 pārspēja baltkrievieti Irinu Šimanoviču (WTA 188.). "French Open" pamatturnīrs sāksies nākamajā nedēļā, un tajā vieta ir nodrošināta Latvijas pirmajai raketei Aļonai Ostapenko.