Pēc skolas neatgriezās mājās - Jelgavā bez vēsts pazudis 14 gadus vecs jaunietis
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2012. gadā dzimušo Kristeru Aļeksejevu, kurš pēc skolas apmeklējuma nav atgriezies dzīvesvietā Jelgavā, Zirgu ielā, un šobrīd nav zināma viņa atrašanās vieta.

Zēna pazīmes: bija ģērbies melnā jakā, zilās džinsu biksēs,  līdzi melna mugursoma. Valsts policija aicina aplūkot zēna attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.

