Anrijs Miška 31 minūtē guva septiņus punktus, izcīnīja 12 atlēkušās bumbas un atdeva trīs rezultatīvas piespēles.
Basketbols
Šodien 23:33
Miška un Kurucs ar sevis pārstāvēto "Kalev"/"Cramo" komandu piedzīvo zaudējumu arī otrajā Igaunijas čempionāta finālsērijas spēlē
Latvijas basketbolistu Anrija Miškas un Iļjas Kuruca pārstāvētā Tallinas "Kalev"/"Cramo" komanda trešdien Igaunijas čempionāta finālsērijas otrajā spēlē ar 81:82 (21:28, 18:15, 18:17, 24:22) piekāpās "Tartu Universitāte"/"Maks&Moorits" komandai, kas sērijā līdz trīs uzvarām panāca 2-0.
Miška 31 minūtē guva septiņus punktus, izcīnīja 12 atlēkušās bumbas un atdeva trīs rezultatīvas piespēles, un ar 21 efektivitātes koeficienta punktu bija otrs produktīvākais mājinieku rindās. Kurucs nepilnās četrās minūtēs guva divus punktus un izcīnīja divas atlēkušās bumbas.
Talliniešiem 22 punkti bija Hugo Tomam, bet 19 punktus guva Ēriks Make. Pretiniekiem 21 un 20 punkti bija attiecīgi Martinam Pāsojam un Brīsam Makbraidam.
Pagājušajā nedēļā kļuva zināms, ka Tallinas kluba titulsponsors "Cramo" ar nākamo sezonu vairs neatbalstīs galvaspilsētas komandu, tādējādi pārtraucot vairāk nekā 20 gadu ilgušo sadarbību.