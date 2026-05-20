"Man nav ko slēpt!" Krauze noraida ģenerālprokurora pārmetumus un prasa atsaukt nepatiesu informāciju
Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) vadītājs, no zemkopības ministra amata atbrīvotais Armands Krauze noraida ģenerālprokurora Armīna Meistera pārmetumus, ka viņš par savu iesaisti kokrūpnieku lietā izplatot melus.
Krauze paziņojumā norāda, ka tieši ģenerālprokurors esot izplatījis nepatiesu informāciju. Pēc Krauzes teiktā, 14. maijā Zemkopības ministrijā prokuratūras pārstāvji ministrijas darbinieku klātbūtnē viņu informējuši par tiesībām izvēlēties, vai sniegt liecības prokurorei uzreiz vai citā dienā, par ko viņš saņemtu pavēsti.
“Es izvēlējos sadarboties un dot liecības uzreiz, tā bija mana izvēle, jo man nav ko slēpt, un darīju to bez advokāta klātbūtnes,” norāda Krauze.
Politiķis aicina Meisteru atsaukt informāciju, ko ģenerālprokurors trešdienas rītā pauda TV3 raidījumā “900 sekundes”. Krauze arī sola rakstveidā vērsties Ģenerālprokuratūrā ar lūgumu atsaukt publiski izplatīto, viņaprāt, nepatieso informāciju.
Jau vēstīts, ka Meisters trešdien intervijā TV3 asi kritizēja Krauzes izteikumus par viņa iesaisti kokrūpnieku lietā, sakot, ka politiķis izplata “klajus melus”. Ģenerālprokurors uzsvēra, ka Krauze nevarēja zināt, kad un kādā statusā viņš tiks iesaistīts kriminālprocesā un kādas procesuālās darbības ar viņu tiks veiktas, jo procesu vada izmeklētāji.
Meisters arī norādīja, ka Krauzes apgalvojumi par došanos uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju neesot pamatoti, jo kokrūpnieku lietu izmeklē prokuratūra. Ģenerālprokurora ieskatā, Krauze šajā gadījumā nodarbojoties ar politisku šovu pirms rudenī gaidāmajām vēlēšanām.
Tāpat Meisters pauda, ka līdz šim no Krauzes puses neesot manīta interese sadarboties ar prokuratūru kokrūpnieku lietas izmeklēšanā.
Kokrūpnieku lietā personas pret kuru sākts kriminālprocess statuss piemērots bijušajam Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretāram Raivim Kronbergam, bijušajam zemkopības ministram Armandam Krauzem, ZM valsts sekretāram Ģirtam Krūmiņam, ZM Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vadītāja vietniecei Ilzei Silamiķelei, bijušajam AS "Latvijas Valsts meži" (LVM) valdes priekšsēdētājam Pēteram Putniņam, LVM padomes priekšsēdētājai Zanei Driņķei, LVM padomes priekšsēdētāja padomniekam Valdim Lūkam, Latvijas Kokrūpniecības federācijas viceprezidentam Kristapam Klausam, kokrūpniecības uzņēmuma "Pata Strenči" amatpersonai, Valmieras novada domes deputātam no partijas "Valmierai un Vidzemei" Reinim Muižniekam un "Pata" īpašniekam un vadītājam Uldim Mierkalnam.
Drošības līdzekļi nevienam patlaban nav piemēroti, jo drošības līdzekli var piemērot tikai aizdomās turētai vai apsūdzētai personai. Patlaban nevienai personai šāda status nav.