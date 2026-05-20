“RAVE YOURSELF WELL” apvieno visus kustības, mūzikas un labsajūtas ritmos
Viesmīlība, kustība un labsajūta vienuviet satikās vienā no šīs sezonas spilgtākajiem notikumiem Rīgā – 16. maijā pieczvaigžņu viesnīcā Pullman Riga Old Town aizvadīts starptautiskās iniciatīvas Pullman xChange pasākums “RAVE YOURSELF WELL”. Tas pulcēja sabiedrībā zināmas personības, radošo industriju pārstāvjus un citus interesentus, piedāvājot daudzdimensionālu pieredzi, kurā neirozinātne, kustība, mūzika un kopienas enerģija saplūda vienotā labsajūtas notikumā.
Pasākums iezīmēja jaunu skatījumu uz viesmīlību un labsajūtu, apliecinot, ka viesnīca mūsdienās kļūst par ko daudz vairāk nekā tikai naktsmītni – tā pārtop par platformu ideju apmaiņai, socializēšanās iespējām un daudzdimensionālām pieredzēm. Tieši šo filozofiju iemieso Pullman xChange– starptautiska iniciatīva, kas kopš 2025. gada vienuviet pulcē radošos profesionāļus, kultūras līderus un dažādu jomu domātājus.
“RAVE YOURSELF WELL”, kas norisinājās Pullman Riga Old Town telpās, kas pēc 2025. gadā īstenotās vērienīgās četru miljonu eiro renovācijas ieguvušas jaunu, mūsdienīgu veidolu kļuva par pirmo šāda veida pasākumu Rīgā, kur basa frekvences, kustība un kopienas enerģija tika apvienota daudzdimensionālā labsajūtas pieredzē.
“Viesmīlība šobrīd piedzīvo būtisku transformāciju, un Pullman ir viens no zīmoliem, kas šo virzienu aktīvi veido. “RAVE YOURSELF WELL” vēlreiz apliecināja, ka viesnīca mūsdienās var būt daudz vairāk nekā naktsmītne – tā var kļūt par platformu cilvēkiem, idejām un jaunām pieredzēm. Ar Pullman xChange mēs mērķtiecīgi attīstām šo pieeju, radot vidi, kur satiekas dažādi skatījumi un veidojas jēgpilni savienojumi. Esam gandarīti, ka pasākums pulcēja tik daudz dažādu jomu pārstāvju un radīja patiesi enerģisku, iedvesmojošu atmosfēru,” uzsver Pullman Riga Old Town Rīga direktors Pāvels Pančaks.
“RAVE YOURSELF WELL” apvieno visus kustības, mūzikas un labsajūtas ritmos
Pasākuma laikā apmeklētāji baudīja daudzveidīgu programmu, kurā RAVE deju zona un kopā būšanas telpa mijās ar restorāna Harper Woolf dzērieniem un uzkodām, savukārt īpašu enerģiju pasākumam piešķīra vairākas grupu nodarbības, tostarp batutu fitnesa nodarbība Aleksandra Kurusova vadībā.
“Batutu fitnesa nodarbībā vēlējos parādīt, ka kustība var būt ne tikai fiziska aktivitāte, bet arī emocionāls piedzīvojums. Bija iedvesmojoši redzēt, kā cilvēki ļaujas mūzikai, atbrīvojas no ikdienas spriedzes un vienlaikus gūst pozitīvu enerģiju. Iepriekš nekad nebiju vadījusi nodarbību viesnīcas telpās, tāpēc šī man bija pilnīgi jauna pieredze, kas izrādījās patiešām kolosāla,” norāda batutu fitnesa nodarbību vadītāja Aleksandra Kurusova.
Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja piedalīties arī Shadowbox treniņos, ko vadīja FITRAVE Latvija dibinātājs Vjačeslavs Tēviņš.
“Shadowbox ir par dinamiku, reakciju un enerģiju, un “RAVE YOURSELF WELL” vide šo pieredzi tikai pastiprināja. Bija sajūta, ka cilvēki ne tikai piedalās treniņā, bet patiešām izdzīvo šo kopējo ritmu un atmosfēru,” pēc pasākuma stāsta FITRAVE Latvija dibinātājs Vjačeslavs Tēviņš.
Meditācijas un relaksācijas pieredzes īpaši veidotā atmosfērā organiski papildināja pasākuma dinamisko programmu, savukārt visu dienu vienojošu noskaņu radīja DJ Alan Wells veidotā mūzikas, kustības un kopienas sinerģija, piepildot telpu ar autentisku, enerģisku un iedvesmojošu atmosfēru. Tikmēr inovāciju stratēģis un biohacking pieejas praktiķis Artūrs Bernovskis aktualizēja apzinātas pieejas nozīmi fiziskajai un emocionālajai labsajūtai, uzsverot, ka līdzsvars starp ikdienas paradumiem, kustību, atpūtu un mentālo veselību ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem augstākam enerģijas līmenim, produktivitātei un kvalitatīvākai pašsajūtai ikdienā.