Vecmīlgrāvī atjaunots iedzīvotājiem iemīļots vides objekts
Jau 15. gadu ostas un Vecmīlgrāvja apkaimes robežu Meldru ielā rotā unikāls vides objekts “Mūsu ostas sēta” - apkaimes jauniešu veidota lielformāta gleznojumu izstāde uz Rīgas ostas sētas puskilometra garumā.
un Rīgas ostai ar mērķi uzlabot apkārtējo vidi ostas tuvumā, kā arī iesaistīt vietējos jauniešus kopīgas un paliekošas pilsētvides veidošanā.
Laikam ejot, krāsas un zīmējumi zaudējuši savu sākotnējo spilgtumu, tādēļ aizvadītajā nedēļas nogalē uz atkalsatikšanos tika aicināti gan paši vēsturisko gleznojumu autori, gan Vecmīlgrāvī dzīvojošās ģimenes, gan Rīgas ostas pārstāvji, lai kopīgi atjaunotu savulaik tapušos darbus un piešķirtu tiem jaunu elpu.
Mākslas pasākums pulcēja ap 100 interesantu, kuri, izmantojot vairāk nekā 50 litrus krāsas, kopīgi atjaunoja pirmos 27 izstādes posmus. Piecu stundu garumā teritorija pārvērtās par krāsu, sarunu un atmiņu piepildītu radošo darbnīcu zem atklātām debesīm.
“Šī diena vēlreiz apliecināja, cik nozīmīgs Vecmīlgrāvja cilvēkiem ir šis projekts. Apmeklētāji un garāmgājēji visas dienas garumā interesējās par notiekošo, jautāja, kad tiks atjaunoti nākamie sētas posmi, un atzina, ka ir patiess prieks redzēt ostas sētu atkal mirdzam spilgtās krāsās. Tas dod pārliecību, ka nākamgad šo tradīciju noteikti turpināsim,” stāsta pasākuma organizatori.
20.05.2026
“Prieks, ka Vecmīlgrāvis tiek uzpucēts no jauna. Gribas novēlēt, lai pietiek spēka un vēlmes šo brīnišķīgo tradīciju turpināt gadu no gada,” atzina kāda pasākuma apmeklētāja.
Gadu gaitā Rīgas ostas sēta kļuvusi par vienu no atpazīstamākajiem Vecmīlgrāvja vides objektiem un unikālu brīvdabas izstādi, kas pieejama ikvienam interesentam visa gada garumā. Projekts tiek veidots ar Rīgas ostas atbalstu.