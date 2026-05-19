Venta papildināta ar 2700 lašu mazuļiem

Otrdien Ventā pie vēsturiskā Kuldīgas tilta ielaisti 2700 lašu smolti jeb mazuļi, informēja pašvaldība.

Kā skaidro pašvaldībā, Venta ir viena no Latvijas lašupēm, tomēr šo zivju resursi upē samazinās. To ietekmē gan klimata pārmaiņas, gan upes aizaugšana. Lai situāciju kaut nedaudz uzlabotu, ik gadu tajā tiek ielaisti mākslīgi audzēti lašu un taimiņu mazuļi.

Šo vides iniciatīvu īsteno Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" zivju audzētava "Pelči". Šajā sezonā zivju audzētava "Pelči" kopā Ventā izlaidīs 100 000 lašu un 80 000 taimiņu mazuļu, sniedzot ieguldījumu ūdeņu bioloģiskajā daudzveidībā un ilgtspējīgas ekosistēmas saglabāšanā.

