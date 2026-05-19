NBS turpina analizēt piedzīvoto iespējamo Latvijas gaisa telpas apdraudējumu
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) pagaidām nevar apstiprināt, ka kāds no otrdien fiksētajiem droniem būtu atradies Latvijas gaisa telpā.
Preses konferencē otrdienas vakarā NBS pārstāvji norādīja, ka iepriekš bijušas situācijas, kad dažādu apstākļu kombinācija ietekmējusi sensoru darbību un radījusi iespējama apdraudējuma signālus. Vienlaikus bruņotajos spēkos pieļauj, ka virs Latvijas teritorijas varēja atrasties arī kāds cits objekts.
Patlaban gan neesot iespējams simtprocentīgi apstiprināt, ka Latvijas gaisa telpā tiešām atradies kāds objekts, jo vēl tiek veikta incidenta analīze, skaidroja amatpersonas.
Bruņotajos spēkos uzsver, ka pirmajā incidentā drons, kas vēlāk tika notriekts Igaunijas gaisa telpā, tajā ielidojis no Krievijas puses un nav atradies Latvijas gaisa telpā. Arī otrajā gadījumā nav pierādījumu, ka drons būtu šķērsojis Latvijas gaisa telpu.
Iespējamais apdraudējums tika izsludināts, jo sensoru dati liecināja par iespējamu risku, skaidroja NBS.
Kā vēstīts, Krīzes vadības centra (KVC) vadītājs Arvis Zīle otrdienas pusdienlaikā žurnālistiem sacīja, ka Latvijas gaisa telpā otrdien novērots viens no ārzemēm ielidojis drons, kas vairs neatrodas valsts gaisa telpā.
Tikmēr NBS uzsvēra, ka Latvijas gaisa telpā, iespējams, ielidojis viens drons no Krievijas. Informācija tika sniegta pieļāvuma formā, jo gaisā paceltajiem NATO iznīcinātājiem vizuālu identifikāciju virs Latvijas neizdevās izdevies veikt.
NBS rīcībā patlaban nav informācijas par objekta atrašanās vietu, proti, vai tas ir atstājis Latvijas gaisa telpu, vai tomēr nogāzies Latvijas teritorijā.
NBS turpinot novērot iespējamo objektu, izsludināja šūnu apraides brīdinājumus dziļāk Latvijas teritorijā, ne tikai Latgales novados. Tas līdz šim bija plašākais novadu skaits, kuru iedzīvotāji brīdināti par gaisa telpas apdraudējumu. "Vienkārši radās aizdomas, ka apdraudējums var būt un tik ietekmēti arī citi novadi, nevis tikai pierobežas," uzsvēra Zīle.
Vispirms ap plkst. 12 par apdraudējumu gaisa telpā tika ziņots Krāslavas un Ludzas novados, bet vēlāk šīs teritorijas pakāpeniski papildināja ar Rēzeknes, Preiļu, Madonas, Cēsu, Gulbenes, Smiltenes un Valmieras novadiem, līdz neilgi pēc plkst. 14 tika paziņots, ka apdraudējums ir noslēdzies. Notikumu attīstība lika pieļaut, ka drons no Latgales pārlidojis Latvijas teritoriju, līdz nonācis Valmieras novadā, kur attiecīgi vai nu nokritis, vai varētu būt nonācis Igaunijā.