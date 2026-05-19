Operatīvās informācijas vietni "112.lv" skārušas tehniskas problēmas
Otrdien, kad virknē Latvijas novadu izsūtīti paziņojumi par iespējamo gaisa apdraudējumu, tehniskas problēmas šodien skārušas "112.lv" vietni un lietotni, apstiprināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Par notikušo informēts Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.
Portālā un lietotnē konstatēta lēndarbība. Vienlaikus informācija par izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem ir pieejama Nacionālo bruņoto spēku sociālo mediju kontos.
Kā ziņots, otrdien pusdienlaikā konstatēti plaši elektroenerģijas atslēgumi Latvijas austrumu daļā.
Informācija "Sadales tīkla" mājaslapā liecināja, ka vairāk nekā 1700 atslēgumu reģistrēti Rēzeknes novadā un vairāk nekā 1500 atslēgumu ap Gulbeni.
Pēc "Sadales tīkla" rīcībā esošās informācijas, otrdien plkst. 12.15 ir reģistrēts tehnoloģisks traucējums augstprieguma 110 kilovoltu (kV) elektrotīklā, ietekmējot elektroapgādi apmēram 61 000 klientu Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas, Ķekavas novadā, daļā Rīgas.
"Augstsprieguma tīkls" un "Sadales tīkls" operatīvā darba brigādes sākušas bojājuma lokalizāciju, lai visiem klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi pēc iespējas ātrāk. Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots.
