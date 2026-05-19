Džons Travolta atgriežas Kannu kinofestivālā ar meitu - vairāk nekā 30 gadus pēc īpaša brīža ar mūžībā aizgājušo sievu
Holivudas aktierim Džonam Travoltam šā gada Kannu kinofestivāls kļuva par īpaši emocionālu notikumu — ne tikai jaunas filmas pirmizrādes dēļ, bet arī tāpēc, ka viņš uz sarkanā paklāja atgriezās kopā ar meitu Ellu Blū Travoltu. Šis brīdis aktierim simboliski saslēdzās ar pagātni, jo pirms vairāk nekā trim desmitgadēm Kannās viņš ieradās kopā ar savu mūžībā aizgājušo sievu Kelliju Prestonu.
Tēva un meitas duets piektdienas vakarā pirmizrādīja savu jauno filmu “Propeller One-Way Night Coach”. Šis ļoti personiskais projekts iezīmē Džona Travoltas debiju režijā. Taču vakars kļuva vēl neaizmirstamāks, kad 72 gadus vecais aktieris tika pārsteigts ar Kannu augstāko apbalvojumu — goda “Zelta palmas zaru”.
“Mums ar Kannām ir ļoti sena vēsture,” sacīja Travolta.
Arī 26 gadus vecajai Ellai šī pieredze bija ļoti emocionāla. “Es zināju, ka šis ir ļoti īpašs vakars visai manai ģimenei, tāpēc centos patiešām būt klātesoša tajā brīdī un visu izjust,” viņa skaidroja. “Patiesībā tas šķita ļoti mierīgi, ļoti skaisti un ļoti emocionāli.”
Šim brīdim bija vēl dziļāka nozīme, jo Kannām bijusi īpaša loma Džona un Kellijas mīlasstāstā un viņu kopīgajā karjeras ceļā.
1994. gadā pāris apmeklēja festivālu filmas “Lubene” pirmizrādes laikā — filmas, kurai bieži piedēvē Džona Travoltas karjeras atdzīvināšanu un Kventina Tarantīno nostiprināšanu kā vienu no ietekmīgākajiem Holivudas režisoriem. “Tas viss kļuva nozīmīgi ar “Lubeni”, vēl pirms Ella bija piedzimusi,” stāstīja Travolta. “Tāpēc Kellijai un man tas bija ļoti īpaši — mēs pirmo reizi redzējām “Lubeni” Kannās, un filma ieguva “Zelta palmas zaru”.”
Kellija Prestona mūžībā devās 2020. gadā pēc cīņas ar krūts vēzi. Džonam un Kellijai bija arī dēls Džets, kurš 2009. gadā nomira 16 gadu vecumā, kā arī jaunākais dēls Bendžamins, kuram tagad ir 15 gadi.
Travolta kļuva redzami aizkustināts brīdī, kad Kannu kinofestivāla vadītājs Tjerī Fremo seansa laikā viņu pārsteidza ar goda “Zelta palmas zaru”.
“Es tam nespēju noticēt. Tas bija pēdējais, ko gaidīju,” Travolta sacīja, saņemot apbalvojumu. “Jūs teicāt, ka šis būs īpašs vakars, bet es nedomāju, ka domājāt ko tādu. Tas ir ļoti pazemīgs brīdis. Tas ir pat vairāk nekā “Oskars”.”
Aktieris vēlāk atklāja, ka bija emocionāls jau brīdī, kad uzzināja — viņa filma iekļauta festivāla programmā. “Kad Tjerī teica, ka tā ieies vēsturē, jo būs pirmā filma, kas pieņemta tik agri, es raudāju kā bērns,” viņš atzina.
Jaunā filma ir nozīmīgs pavērsiens arī Ellai, kura tajā atveido stjuarti. “Propeller One-Way Night Coach”, ko iedvesmojusi Džona Travoltas mūža aizraušanās ar aviāciju, ir ekranizācija pēc grāmatas, kuru viņš sākotnēji izdeva 1997. gadā. Tā ir arī viņa pirmā filma režisora lomā.
Aktieris Džons Travolta ar ģimeni 2018. gada Kannu filmu festivālā.