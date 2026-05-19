Siliņa komentē Kremļa specdienesta murgus, ka Latvija esot ievedusi Ukrainas karavīrus, uzbrukumiem Krievijai
Paralēli kārtējam dronu apdraudējumam Latvijas novados, kuri ir tuvāki Krievijas, Baltkrievijas robežai, izplatās arī ļoti specifiska Kremļa dezinformācija par “Rīgas nodomiem”.
Krievijas Ārējās izlūkošanas dienests (SVR) apgalvojis, ka Ukraina “gatavo triecienus Krievijas aizmugures reģioniem no Baltijas valstu teritorijas” un, ka “uz Latviju jau esot nosūtīti ukraiņu karavīri.”
NATO neglābšot no “atriebības”
SVR apgalvo, ka Ukrainas varasiestādēm it kā esot izdevies pārliecināt Rīgu dot piekrišanu operācijām pret Krieviju un ka uz Latviju jau esot nosūtīti Ukrainas bezpilota lidaparātu spēku karavīri.
SVR min piecas Latvijas armijas bāzes - Ādaži, Sēlija, Lielvārde, Daugavpils un Jēkabpils, kur izvietoti ukraiņu karavīri.SVR arī draud Latvijai ar "taisnīgu atriebību", no kā neglābšot dalība NATO.
Šos izskanējušos apgalvojumus drīz vien apstrīdēja un noraidīja Evika Siliņa: “Krievija izvērš kārtējo dezinformācijas kampaņu pret Latviju, izplatot melus, ka Ukraina plāno izmantot Latviju kā vietu uzbrukumiem Krievijas teritorijai. Latvija nekad nav devusi Ukrainai atļauju izmantot savu teritoriju vai gaisa telpu pašaizsardzības triecieniem pret Krieviju vai jebkuru citu valsti. To esam daudzkārt starptautiski skaidrojuši. Krievija ir agresors, un Ukrainai ir visas tiesības sevi aizstāvēt.”
❗️Iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā.— NBS (@Latvijas_armija) May 19, 2026
Krāslavas, Preiļu, Ludzas un Rēzeknes novados.
Nato gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji ir aktivizēti Baltijas gaisa telpā.
Kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoties…
Tieši šobrīd Latgalē šūnu apraides sistēma izsūtītījusi Krāslavas, Preiļu, Ludzas un Rēzeknes novados paziņojumus par kārtējo iespējamo apdraudējumu Latvijas gaisa telpā.
NBS aicina iedzīvotājus doties telpās, ievērot divu sienu principu, aizvērt logus un durvis! "Ja pamani zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvojies tam un zvani 112!"
NBS uzsver, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Tāpat NBS ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības. Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama, norāda NBS.
Tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi. Kā ziņots, līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā tas notika maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas.
