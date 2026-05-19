Uzmanies no šīs īsziņas! Krāpnieki CSDD vārdā masveidā mēģina iztukšot autovadītāju kontus
Turpinās krāpnieku aktivitātes, kurā tiek sūtīti viltus e-pastus un īsziņas VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) vārdā par it kā piemērotu administratīvo sodu ceļu satiksmē. Šiem e-pastiem un īsziņām ir pievienotas krāpnieciskas saites, ko atverot, tiek prasīts autentificēties ar bankas datiem.
CSDD jau iepriekš ir brīdinājusi, ka nesūta iedzīvotājiem SMS īsziņas. Saņemot SMS īsziņu, kurai pievienota saite, jābūt īpaši uzmanīgiem, un pirms veikt jebkādas darbības, tostarp vērt vaļā saiti un ievadīt vietnē bankas datus un citu sensitīvu informāciju, vienmēr jāpārliecinās, vai domēns pilnībā sakrīt ar iestādes oriģinālās lapas adresi.
Krāpnieki mēdz veidot saites, kas var atgādināt dažādu iestāžu vai uzņēmumu mājaslapu adreses, bet tās nav identiskas.
Savukārt e-pasta vēstules satur saites uz e-CSDD platformu, kur it kā ir iespējams iepazīties ar pieņemto lēmumu un veikt naudas soda apmaksu. Orģinālā saite uz e-CSDD platformu ir ar nosaukumu – e.csdd.lv, taču krāpnieciskā vēstulē norādītās saites ved nevis uz e-CSDD, bet gan uz e.csdd.gov.lv-sdj-753-cfdgs.pw vai uz kādu citu līdzīgu saiti.
E-pasta vēstules saturs ir ļoti līdzīgs tam, ko ik dienu CSDD izsūta autovadītājiem par piemērotajiem naudas sodiem administratīvo pārkāpumu lietās.
Norādītās viltotās e-CSDD saites ved uz vizuāli identisku e-CSDD platformu, kurā ir iespējams autorizēties ar viltotu internetbanku autentifikācijas rīkiem.
CSDD vērš sabiedrības uzmanību, vairākkārt pārliecināties par saites nosaukuma patiesumu, vai tā ved uz orģinālo mājaslapu un uzsver, ka īstā e-CSDD adrese ir e.csdd.lv, nevis, piemēram, e.csdd.gov.lv-xx.., e-csdd.lv, e.csbb.lv, e.csdd.com u.tml.
CSDD aicina sabiedrību būt piesardzīgiem un informāciju pārbaudīt e.csdd.lv, neizmantojot e-pastos norādītās saites.