Telefonkrāpnieki atraduši jaunu veidu, kā iztīrīt Latvijas iedzīvotāju kontus
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra brīdina iedzīvotājus par arvien biežākiem telefonkrāpnieku uzbrukumiem, kuros ļaundari, uzdodoties par iestādes darbiniekiem, mēģina izkrāpt personas datus, bankas piekļuves kodus un naudu.
Lai iemidzinātu upuru modrību un radītu uzticību, krāpnieki visbiežāk izmanto aktuālo tēmu par automātisko pensiju pārrēķinu. Sarunas laikā potenciālajiem upuriem tiek piedāvāts "pierakstīties rindā" vai "precizēt darba stāžu".
Patiesais zvanītāju mērķis ir panākt, lai cilvēks atver īsziņā nosūtītu saiti un tajā ievada savus personas vai bankas datus.
Līdztekus pensiju jautājumiem izplatīta ir arī shēma, kurā iedzīvotājiem tiek paziņots par it kā piegādājamu "ierakstītu vēstuli" no VSAA. Arī šajos gadījumos ļaundari lūdz apstiprināt identitāti ar "Smart-ID" vai citiem autentifikācijas rīkiem, tādējādi iegūstot pilnu piekļuvi upura bankas kontam.
VSAA kategoriski uzsver – iestāde nekad nesūta saites īsziņās, nepieprasa internetbankas vai "Smart-ID" kodus, kā arī nepiegādā vēstules ar kurjeru starpniecību.
Turklāt VSAA darbinieks, sazinoties ar klientu, jau zina viņa identitāti un nekad neprasa nosaukt personas kodu, adresi vai bankas datus.
Nedrīkst klikšķināt uz aizdomīgām saitēm vai izpaust maksājumu karšu informāciju.
Aģentūra atgādina, ka jebkura steigas vai panikas radīšana, draudi ar sekām vai tūlītējas rīcības pieprasīšana sarunas laikā ir skaidra krāpniecības pazīme. Šādās situācijās telefonsaruna nekavējoties jāpārtrauc.
Šaubu gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties ar VSAA pa tālruni 64507020 vai vērsties jebkurā klientu apkalpošanas centrā, lai pārliecinātos par zvana patiesumu.
Savukārt, ja dati tomēr ir nodoti krāpniekiem un ievadīti viltus saitēs, nekavējoties jāinformē sava banka un jāvēršas Valsts policijā.
VSAA īpaši aicina iedzīvotājus pārrunāt šos drošības riskus ar saviem tuviniekiem, it sevišķi senioriem, kuri visbiežāk kļūst par šādu noziegumu mērķi.