Valsts policijas foto.
112
Šodien 10:25
Policija lūdz atsaukties viltus "Latvenergo" darbinieka upurus - vīrietis bijis krāpnieku grupējuma dalībnieks
Policija Latgalē aicina atsaukties no krāpnieku grupas dalībnieka cietušos, kas vīrietim nodeva naudu, informēja Valsts policijā.
Policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirknī sākts kriminālprocess par naudas izkrāpšanu. Kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas konstatēts, ka vīrietis personu grupā ar citām nezināmām personām laikā no 2025. gada 31. oktobra līdz 22. decembrim zvanīja iedzīvotājiem un, saucot sevi par "Latvenergo" darbiniekiem, izmantoja personu uzticību un izkrāpa no viņiem naudas līdzekļus, ierodoties cietušo personu norādītajās adresēs un paņemot naudas līdzekļus.
VP amatpersonas aicina aplūkot personas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš cietis no attēlā redzamā vīrieša krāpnieciskajām darbībām, ierodoties pēc naudas līdzekļiem. Informāciju par šo personu var sniegt, zvanot 65403141 vai 112.