Rīgā vīrietis pēc viltvāržu zvaniem nopērk zelta monētas un nodod tās krāpniekiem
Uzticoties krāpniekiem, Rīgā kāds vīrietis iegādājās zelta monētas teju 22 tūkstošu eiro vērtībā un nodeva tās krāpniekiem. Par notikušo uzsākts kriminālprocess, un aizturētas divas personas.
Šā gada 28. aprīlī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess par iespējamu krāpšanu un noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizāciju.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka kāds 1958. gadā dzimis vīrietis bija saņēmis telefona zvanus no vairākām personām, kuras uzdevās par dažādu iestāžu darbiniekiem. Sākotnēji vīrietim zvanīja persona, kura uzdevās par “Google” drošības dienesta darbinieku, un informēja, ka viņa konts ir uzlauzts.
Pēc šīs sarunas vīrietis saņēma zvanu no it kā bankas darbinieka, kurš paziņoja, ka vīrieša kontā ienākusi liela naudas summa, kas, iespējams, saistīta ar krāpnieciskām darbībām. Visbeidzot ar vīrieti sazinājās vēl kāds viltvārdis, kurš uzdevās par policijas darbinieku un informēja, ka notiek izmeklēšana, kuras ietvaros nepieciešama sadarbība. Viltus policists norādīja, ka personai ir jāiegādājas zelta monētas. Vīrietis noticēja krāpniekiem un iegādājās minētās zelta monētas par kopējo summu 21 654,52 eiro. Iegādātās monētas tika nodotas viltvāržiem.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka kāds 1966. gadā dzimis Latvijas Republikas pilsonis un 1967. gadā dzimis Azerbaidžānas pilsonis, mantkārīgu motīvu vadīti, bija vienojušies par dalību noziedzīgajās darbībās, proti, par prettiesiski iegūtu finanšu līdzekļu saņemšanu skaidras naudas veidā un to tālāku nodošanu citām organizētās grupas personām nolūkā šos līdzekļus legalizēt.
Šā gada 29. aprīlī abas personas tika aizturētas. Aizturētajām personām piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.
Kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 177. panta otrās daļas – par krāpšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Tāpat kriminālprocess kvalificēts pēc 195. panta trešās daļas – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.