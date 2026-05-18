FOTO: Liepājas Simfoniskais orķestris sezonu noslēdz ar pasaules pirmatskaņojumu

“Lielajā dzintarā” izskanējis Andra Dzenīša “Dienvidu koncerta” pirmatskaņojums
Sestdien, 16. maijā, ar īpašu programmu Liepājas Simfoniskais orķestris tā galvenā diriģenta Gunta Kuzmas vadībā noslēdza savu 145. koncertsezonu. Koncertzālē "Lielais dzintars" pasaules pirmatskaņojumu piedzīvoja Andra Dzenīša Dienvidu koncerts metāla sitaminstrumentiem un orķestrim, kur solista lomā virtuozi uzstājās Guntars Freibergs.
Liepājas Simfoniskais orķestris jau daudzus gadus ir uzticīgs latviešu komponistu mūzikas popularizētājs, padarot to par vienu no savām galvenajām mākslinieciskajām prioritātēm.
Arī sezonas noslēguma koncertā orķestris piedāvāja klausītājiem īpašu notikumu – komponista Andra Dzenīša jaunāko skaņdarbu "Dienvidu koncertu" metāla sitaminstrumentiem un orķestrim, kas iedvesmots no Bali salas bagātīgajām muzikālajām un rituālajām tradīcijām.
Lai atdarinātu gamelāna muzikai raksturīgās skaņas ar rietumu instrumentiem, koncerta solo partija veidota, izmantojot tikai metāla sitaminstrumentus. Starp tiem šoreiz arī dažādi metāla priekšmeti – kā bremžu diski, atsperes, metāla puķu podi, kas oriģinālā nav sitaminstruments, bet var pēc tāda izklausīties.
"Andra Dzenīša "Dienvidu koncertu" es vislabāk varētu raksturot ar vārdiem – košs, spilgts, svinīgs. To apgūstot, mani visvairāk piesaista svētku atmosfēra, raksturs, ko darbs rada. Brīžam sajūtas ir kā kādā gamelāna festivālā kaut kur Indonēzijā, kur instrumentu skaņas mijas ar ikdienas dunu," tā pirms koncerta medijiem bija teicis Guntars Freibergs.
Koncerta programmā orķestra mākslinieciskais vadītājs Guntis Kuzma bija licis arī vācu izcelsmes angļu komponista Frederika Deliusa skaisto operas interlūdiju "Gājiens uz paradīzes dārzu" un vienu no romantisma laikmeta nozīmīgākajiem simfoniskajiem darbiem – Johannesa Brāmsa Pirmo simfoniju, pie kuras komponists savulaik strādājis gandrīz divdesmit gadus.
Koncertu tiešraidē translēja Latvijas Radio 3 Klasika. Tagad ieraksts pieejams radio arhīvā: https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/tieshraides/liepajas-simfoniska-orkestra-145.-sezonas-nosleguma-koncerts.a220485/
Lai gan sezona ir noslēgusies, Liepājas Simfoniskais orķestris savus klausītājus ar aizraujošiem muzikālajiem piedzīvojumiem lutinās arī vasarā.
4. jūlijā uz koncertdārza "Pūt, vējiņi!" skatuves orķestris diriģenta Gunta Kuzmas vadībā tieksies ar latviešu vijolnieci Kristīni Balanas un franču pianistu Likā Debargu, lai kopīgi piedzīvotu Sarasates, Gēršvina un Ravēla burvīgo mūzikas pasauli.
15. augusta pievakarē Rundāles pils Baltajā zālē atkal skanēs klasiskās mūzikas meistardarbi. Liepājas Simfoniskā orķestra koncertprogrammas centrālais kodols būs Vīnes klasiķu – Mocarta un Bēthovena, – leģendāri un pasaules slavu guvuši skaņdarbi, savukārt vakara noskaņu ar smalku lirismu iezīmēs latviešu simfoniskās mūzikas pērle – Emīla Dārziņa Melanholiskais valsis.
Bet vasaras kulminācijā orķestris aicina uz īpašu muzikālu notikumu, kurā komponists Jānis Lūsēns ievedīs klausītājus savas mūzikas plašajā zodiakā. 23. augustā divos koncertos Liepājas koncertdārzā "Pūt, vējiņi!" kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri diriģenta Andra Veismaņa vadībā uz skatuves kāps spožs solistu ansamblis – Zigfrīds Muktupāvels, Aija Vītoliņa, Annija Putniņa un Raimonds Celms, kā arī pats komponists pie taustiņinstrumentiem.
Un, protams, arī šovasar klausītājus gaidīs neaizmirstams ceļojums kopā ar Dienvidkurzemes festivālu "Rimbenieks". Šī gada programmu orķestris izziņos jau pavisam drīz.
