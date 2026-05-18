"Bezvests.lv" publisko jaunu informāciju Kristīnes Volkovas pazušanas lietā
Vakar organizācija "Bezvests.lv" kopā ar brīvprātīgajiem un Rēzeknes iedzīvotājiem aizvadīja kārtējo meklēšanas pasākumu posmu Kristīnes Volkovas lietā.
"Meklēšana turpinās gar upes krasta līniju. Grupa secīgi pārbauda teritoriju posmu pa posmam, rūpīgi pārbaudot apkārtni.
Teritorija joprojām ir sarežģīta pārvietošanai, tādēļ katrs maršruts prasa laiku, uzmanību un rūpīgu pārbaudi. Visi atrastie priekšmeti un iespējamās pēdas tiek fiksētas un papildus pārbaudītas.
Šobrīd ir pabeigts kārtējais meklēšanas posms. Pašlaik notiek gatavošanās nākamajam meklēšanas etapam.
Paldies visiem, kuri palīdz, atbalsta mūs, dalās ar publikācijām, piedalās meklēšanā un tic mūsu darbam.
Informācija par turpmākajiem meklēšanas pasākumiem tiks publicēta papildus "Bezvests.lv" oficiālajos resursos," teikts paziņojumā.
Jauns.lv jau vēstīja, ka ir pagājuši piecpadsmit gadi, kopš Rēzeknē bez pēdām pazuda mazā Kristīne Volkova. Toreiz viņai bija tikai deviņi gadi. Lai gan oficiālā versija vēsta, ka meitene traģiski noslīkusi, viņas mirstīgās atliekas tā arī netika atrastas, atstājot ģimeni gadiem ilgā, mokošā neziņā.
Organizācijas pārstāvji neslēpj, ka šis gadījums ir ārkārtīgi sarežģīts, ņemot vērā, cik daudz laika ir aiztecējis kopš liktenīgās dienas. Tomēr brīvprātīgie nav gatavi padoties. Rūpīgi izpētot lietas materiālus, Rēzeknes upes krastu īpatnības un pazušanas apstākļus, "Bezvests.lv" eksperti atzīst, ka cerība atrast pēdas un sniegt atbildes joprojām pastāv.