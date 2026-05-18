Jelgavā pirmo reizi Latvijā izskanēs Neukoma “Lieldienu rīta kantāte”.
Novadu ziņas
Šodien 16:23
Jelgavā pirmo reizi Latvijā izskanēs Neukoma “Lieldienu rīta kantāte”
23. maijā plkst. 13.00 Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā notiks īpašs muzikāls notikums – austriešu komponista Sigismunda Neukoma (Sigismund Neukomm, 1778–1858) vokāli instrumentālā darba “Lieldienu rīta kantāte. Veltījums Kurzemes un Zemgales hercogienei Dorotejai un viņas dižciltīgajai māsai Elīzei fon der Rekei” pirmatskaņojums Latvijā. Pirms koncerta ievadvārdus teiks Imants Lancmanis. Ieeja pasākumā bez maksas, taču vietu skaits zālē ir ierobežots.
Kantāte, kas, iespējams, tapusi ap 1824. gadu, veltīta Kurzemes un Zemgales hercogienei Dorotejai un viņas māsai – rakstniecei un apgaismības ideju paudējai Elīzei fon der Rekei, kuras bija nozīmīgas personības sava laika Eiropas kultūras telpā.
Kā informē muzejā, skaņdarbs atklāj vēlīnā klasicisma un agrīnā romantisma estētiku, kur svinīga Lieldienu noskaņa savijas ar smalku lirismu un garīgu pacilātību. Koncerts ir īpašs notikums Latvijas mūzikas dzīvē, jo šis darbs Latvijā izskanēs pirmo reizi.
Mūsdienās Sigismunda Neukoma radošais mantojums, kurā apvienojas klasicisma formas skaidrība un līdzsvars ar romantismam raksturīgo emocionālo un garīgo izteiksmi, joprojām ir salīdzinoši maz pētīts un plašākai publikai maz zināms.