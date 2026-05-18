Muzeju naktī apmeklētājus gaidīs vairāk nekā 246 kultūrvietas visā Latvijā
Sestdien, 23. maijā, vairāk nekā 246 Latvijas muzeji un citas sabiedrisko dzīvi veidojošas organizācijas aicinās apmeklētājus izbaudīt Muzeju nakti. Šis ir jau 22. gads, kad Latvijas muzeji piedalās starptautiskajā akcijā, piedāvājot bez maksas apmeklēt ekspozīcijas un izstādes, un iesaistīties īpaši šim vakaram sagatavotās norisēs.
Šā gada Muzeju nakts vienojošā tēma „Priekšmeta piedzīvojumi” sasaucas ar Raiņa atziņu: ,,Arī lupats reiz bij goda kreklis,” atgādinot, ka ikvienam priekšmetam ir savs stāsts un vērtība. Muzeju nakts dalībnieki aicināti tos interesentiem pievilcīgā veidā stāstīt.
Rīgā un tās apkaimē Muzeju naktī apmeklētājus gaidīs vairāk nekā 82 kultūrvietas.
Savukārt reģionos saistošas aktivitātes notiks 164 vietās. Vidzemnieki un reģiona viesi 23. maija vakarā un naktī varēs apmeklēt pasākumus 51 kultūrvietā, Kurzemē Muzeju naktī apmeklētājiem durvis tiks vērtas 49 vietās, Latgalē – 39 vietās, bet Zemgalē – 25 kultūrvietās.
Muzeju nakts 2026 atbalstītāji ir “Apgāds Zvaigzne ABC” un VAS “Latvijas Loto.”
Latvijas Dzelzceļš 23. maija vakarā vilcienu braucienu biļetēm piedāvās 50% atlaidi (elektroniskajām un drukātajām biļetēm visiem vilcieniem, kas atradīsies ceļā 23.maijā pēc plkst.18:00.
1999. gadā Francijas Kultūras un komunikāciju ministrija aicināja Eiropas muzejus organizēt kopīgu starptautisku akciju “Muzeju pavasaris,” kas vēlāk pārtapa akcijā – Muzeju nakts. Tās mērķis ir iepazīstināt ar muzejiem arī tos iedzīvotājus, kuri ikdienā muzejus neapmeklē. Pēc dažiem gadiem Muzeju nakts kļuva par vienu no aktivitātēm, kas saistīta ar Starptautiskās muzeju dienas atzīmēšanu. Ar Eiropas Muzeju nakts atzīmēšanu saistītas norises Latvijā iesoļojušas jau trešajā gadu desmitā – Muzeju nakts 2026. gadā notiks jau 22. reizi.
Starptautiskā muzeju diena visā Eiropā tiek atzīmēta 18. maijā. Starptautisko Muzeju dienu Starptautiskā muzeju padome (ICOM) pirmoreiz izsludināja 1977. gadā. Latvija šo dienu atzīmē kopš 1978. gada.
Līdz šim ik gadu muzeju apmeklējumu veicinošajos nakts klātienes pasākumos iesaistījies arvien lielāks muzeju skaits, tāpat Muzeju nakts aktivitātēs piedalās arī citi sabiedriskās dzīves veidotāji - muižas, izstāžu zāles, bibliotēkas, valsts pārvaldes iestādes u.c. Dalībnieku pamata piedāvājums ir bezmaksas, bet atsevišķas aktivitātes var būt arī ar ieejas maksu.
