Rundāles pils 290. gadadienā atklās vērienīgu izstādi “Ziedu valdzinājums”
Šā gada 24. maijā, Rundāles pils 290. gadadienā, muzejā tiks atklāta vērienīga izstāde “Ziedu valdzinājums” ar ievērojamu mākslas darbu klāstu no dažādiem Eiropas muzejiem. Apmeklētājiem izstāde būs pieejama no 25. maija līdz 31. oktobrim.
Izstāde piedāvās daudzslāņainu skatījumu uz ziediem un to attēlojumu mākslā. Centrā būs stāsts par dažādu eksotisku dārza puķu ienākšanu Eiropā, to popularitāti Kurzemes-Zemgales hercogistē un ziedu simbolisko nozīmi 17. un 18. gs. mākslā.
Izstāde būs apskatāma pils pirmā stāva izstāžu telpās un vestibilā, un katra telpa reprezentēs kādu tematisko akcentu. Apmeklētājus sagaidīs vizuāli iespaidīgs izstādes noformējums ar mākslīgo ziedu kompozīcijām, Rundāles pils interjeriem raksturīgo ziedu un stuka dekoru motīviem, kā arī bagātīgu mākslas darbu klāstu.
Apmeklētājiem būs iespēja apskatīt mākslas darbus no ievērojamiem Eiropas muzejiem: Borisa Vozņacka Ļvivas Nacionālās mākslas galerijas, Het Loo pils muzeja, Amsterdamas Rijksmuseum un M. K. Čurļoņa Nacionālā mākslas muzeja. Būtiska izstādes sastāvdaļa būs nīderlandiešu mākslinieka Josa Agasi multimediju instalācija “Tulpju drudzis”, kura piedāvā laikmetīgu skatījumu uz tā saucamo “tulpju māniju” 17. gadsimta Nīderlandē – vienu no pirmajiem dokumentētajiem cenu burbuļiem pasaules vēsturē.
Izstāde aicinās iepazīt ziedu pasauli tās dažādās izpausmēs – gleznās un interjera elementos, smaržās un simbolos. Apmeklējumu lieliski papildinās Rundāles pils franču dārza apskate, kur daudzi mākslas darbos attēlotie augi un puķes uzzied arī dabā pils desmit hektāru plašajā dārzā.
Izstādes apmeklējuma cena: pieaugušajiem 8.00 eiro, pilna laika studentiem un pensionāriem 6.00 eiro, savukārt skolēniem 3.00 eiro.
Izstādes ietvaros paredzētas tematiskas ekskursijas, izglītojošas nodarbības un citi pasākumi. Aktuālā informācija būs pieejama muzeja mājaslapā un sociālo mediju kontos.