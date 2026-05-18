Valainis: nākamajam ekonomikas ministram jāspēj redzēt plašāk par “Excel” tabulām
Nākamajam ekonomikas ministram ir jāspēj radīt vīziju un redzējumu plašāk par "Excel" tabulām, pauda demisionējušās Evikas Siliņas (JV) valdības ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
Viņš norādīja, ka ir nepieciešams veidot stāstu, un tas arī ir darīts. Aktualizēti tādi jautājumi kā produktivitāte, attīstība un nepieciešamība izvirzīt augstas ambīcijas, tostarp ekonomikas izaugsmes divkāršošana. "Šie vārdi nav vienkārši vārdi, zem tiem slēpjas daudz stratēģisku jautājumu, kas virzīti tālāk," minēja Valainis.
Vienlaikus viņš norādīja, ka šīm ambīcijām ir jāturpinās, jo daudzos jautājumos, ņemot vērā, ka šo ambīciju nav bijis, Latvija atpaliek no kaimiņvalstīm. Tostarp Valainis minēja Pasaules rallija čempionāta posma organizēšanu, Eiropas basketbola čempionāta finālturnīru, kā arī darbu pie futbola čempionāta rīkošanas Latvijā nākotnē kopā ar citām valstīm un rallija čempionāta atgriešanu ne tikai uz vienu gadu, bet uz trim gadiem.
Viņa ieskatā ekonomikas ministram jāspēj veidot plašāks redzējums, neaprobežojoties ar "Excel" tabulām. "Es nevēlētos, lai ekonomikas ministrs kaut mazliet mazinātu šīs ambīcijas," sacīja Valainis.
Savukārt, vērtējot līdz šim paveikto amatā, Valainis norādīja, ka galīgo vērtējumu sniegs vēlētāji, taču viņa ieskatā ir izdevies panākt Latvijas ekonomikas attīstību.
Kā pozitīvus piemērus Valainis minēja būvniecības nozares attīstību un birokrātijas mazināšanu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras reformas rezultātā sasniegto investīciju pieaugumu, kā arī dzīves dārdzības mazināšanas pasākumus, tostarp pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes samazinājumu noteiktām pārtikas grupām, zemo cenu grozu, kā arī dažādas fondu investīcijas un programmas uzņēmumu atbalstam.
Vienlaikus viņš atzina, ka vairāk varēja izdarīt dzīves dārdzības mazināšanā - neizdevies pārliecināt kolēģus par plašākiem soļiem. Tāpat, viņaprāt, iespējams darīt vairāk birokrātijas mazināšanā.
Komentējot gatavību jaunajā valdībā ieņemt ekonomikas ministra amatu, Valainis pauda, ka patlaban nevērtē šo jautājumu, jo viņam ir svarīgāk, lai atgrieztos politiskā stabilitāte un tiktu risināti drošības jautājumi, lai cilvēkiem būtu pārredzams redzējums par to, ka valstī ar drošību viss ir kārtībā un lēmumi tiek pieņemti cilvēku interesēs.
"Kādā pozīcijā es būšu šajā stāstā, tam nav izšķiroša nozīme. Man ir jāskatās stipri pāri ekonomikas ministra krēslam," pauda Valainis.
Siliņa ceturtdien, 14. maijā, paziņoja par atkāpšanos no valdības vadītājas amata. Šāds lēmums pieņemts pēc nesaskaņām ar koalīcijā ietilpstošajiem "Progresīvajiem", kuri 13. maijā aicināja Valsts prezidentu sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi.
"Progresīvie" paziņoja, ka valdība faktiski zaudējusi rīcībspēju, un šādā situācijā pastāv divas iespējas - Ministru prezidentes demisija vai balsojums Saeimā par valdības turpmāko uzticību.
Valsts prezidents sestdien, 16. maijā, jaunas valdības veidošanu uzticēja "Apvienotā saraksta" (AS) politiķim Andrim Kulbergam, partiju sarunām dodot nedaudz vairāk kā nedēļu laika.