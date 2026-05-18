Zemgalē sākta divu gājēju un velosipēdistu infrastruktūras posmu izbūve
Zemgalē gar valsts autoceļiem sākta divu gājēju un velosipēdistu infrastruktūras posmu izbūve, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Tostarp Dobeles novadā gar valsts reģionālo autoceļu Jelgava-Dobele-Annenieki (P97) no Dobeles līdz pagriezienam uz Miltiņiem izbūvē 2,6 kilometrus garu un 2,5 metrus platu gājēju un velosipēdistu infrastruktūras posmu ar asfaltbetona segumu un apgaismojumu visā garumā.
Savukārt gar Bauskas šoseju (A7) no Iecavas līdz Zorģiem izbūvē vairāk nekā trīs kilometrus garu gājēju un velosipēdistu infrastruktūras posmu ar asfaltbetona segumu.
Abos posmos darbus plānots pabeigt šovasar.
Dobeles novadā būvdarbu posmā ieviests ātruma ierobežojums 50 un 70 kilometri stundā (km/h). Darbus veic SIA "Valkas ceļi" par 975 988 eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Gājēju un velosipēdistu infrastruktūras izbūvi finansē no Eiropas Savienības (ES) fonda, bet apgaismojumu - no valsts budžeta līdzekļiem. Projekta autors ir SIA "ACM Projekts".
Savukārt būvdarbu posmā gar Bauskas šoseju gājēju un velosipēdistu infrastruktūra tiks izvietota uz vienas klātnes ar ceļu un nodalīta ar grants nomali, kurā uzstādīs drošības barjeru ar paaugstinājumu. Vienlaikus pieslēgumos un krustojumos ierīkos gājēju un velosipēdu ceļa šķērsošanas vietas, bet autobusu pieturvietām ceļa labajā pusē nomainīs asfaltbetona segumu.
Šajā būvdarbu zonā ieviests ātruma ierobežojums 50 un 70 kilometri stundā. Vienlaikus darba zonās pēc vajadzības satiksmi organizēs pa vienu braukšanas joslu ar priekšrocības zīmēm. Darbus par 1,105 miljoniem eiro veic SIA "Vianova", būvuzraudzību nodrošina Igaunijas "Teede Insenerid", bet projekta autors ir SIA "ReālProjekts".
LVC izveidota 2004. gada nogalē un pieder valstij. Uzņēmums pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un organizē iepirkumus valsts vajadzībām. LVC pārvalda vairāk nekā 20 000 kilometru valsts autoceļu.