Ukraina izstrādājusi pirmo pašas radīto avibumbu KAB, piloti jau apgūst tās izmantošanas taktiku un pielietošanas mehāniku
Ukrainas Bruņoto spēku rīcībā nonākusi pirmā vietējās izstrādes vadāmā aviobumba (KAB), paziņojis aizsardzības ministrs Mihailo Fjodorovs.
Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fjodorovs pirmdien, 18. maijā, paziņoja par pirmās Ukrainā izstrādātās vadāmās aviobumbas (KAB) izstrādes pabeigšanu. Tā jau ir izgājusi visus izmēģinājumus un pašlaik ir gatava kaujas pielietošanai.
Pēc Fjodorova teiktā, izstrāde ilga salīdzinoši ilgi — 17 mēnešus. Tā kļuva par aizsardzības klastera "Brave1" dalībnieku kopdarba rezultātu. Ministrs uzsvēra, ka tas ir pilnībā Ukrainā radīts izstrādājums, kas veidots, ņemot vērā mūsdienu kara pieredzi.
Bumba paredzēta nocietinājumu, komandpunktu un citu mērķu iznīcināšanai ievērojamā dziļumā. Kaujas daļas masa ir aptuveni 250 kilogrami, bet darbības rādiuss ļauj trāpīt objektiem vairāku desmitu kilometru attālumā.
Ministrija arī paziņoja, ka jau iegādāta pirmā eksperimentālā partija, bet Ukrainas kara aviācijas piloti jau apgūst KAB izmantošanas taktiku un pielietošanas mehāniku.