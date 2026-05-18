Rīgā pulcējas 2300 zinātnes un tehnoloģiju inovāciju līderu no 69 valstīm
Ar vairāk nekā 2300 dalībniekiem no 69 valstīm noslēgusies Ziemeļeiropas vadošā zinātnē balstīto tehnoloģiju konference “Deep Tech Atelier 2026”, kas 14.–15. maijā jau astoto reizi norisinājās Rīgā, nostiprinot Latvijas galvaspilsētu kā reģionālu zinātnē balstīto tehnoloģiju un inovāciju centru Baltijā un Ziemeļeiropā.
Tehnoloģijas, investīcijas un starptautiska sadarbība
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētajā konferencē īpaša uzmanība šogad tika veltīta mākslīgajam intelektam, datu tehnoloģijām, aizsardzības inovācijām, medicīnas tehnoloģijām, robotikai, kosmosa tehnoloģijām un drošām digitālajām sistēmām, uzsverot šo nozaru nozīmi Eiropas konkurētspējas, drošības un ekonomikas attīstībā.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktore Ieva Jāgere: “Šī konference apliecina, ka Latvija kļūst par nozīmīgu satikšanās vietu Baltijas un Ziemeļvalstu zinātņietilpīgo tehnoloģiju kopienai — vietu, kur satiekas talanti, zinātne, uzņēmējdarbība un globālas ambīcijas. Šī joma prasa pacietību, spēju strādāt nenoteiktības apstākļos un bieži arī attīstīt idejas ļoti ierobežota finansējuma apstākļos. Tāpēc īpaši iedvesmo, ka arvien vairāk jauno uzņēmēju un pētnieku apzināti izvēlas šo virzienu, radot tehnoloģijas un risinājumus ar globālu potenciālu. Tieši drosme, zināšanas un neatlaidība veido nākamās paaudzes tehnoloģiju uzņēmumus.”
Divu dienu laikā uz trim konferences skatuvēm – “Deep Tech”, “Deep Frontier” un “Growth ” – uzstājās 150 starptautisku ekspertu, investoru un nozares līderu. Programma aptvēra gan tehnoloģiju attīstības un regulējuma jautājumus, gan praktiskus inovāciju ieviešanas piemērus veselības, aizsardzības, mākslīgā intelekta, kosmosa un jauno tehnoloģiju jomās. Paralēli diskusijām notika investoru un uzņēmumu tikšanās, darbnīcas, tehnoloģiju demonstrācijas, startup prezentācijas un tīklošanās pasākumi.
“Startup Pitch Competition” uzvarētāji
Par vienu no centrālajiem konferences notikumiem kļuva “Startup Pitch Competition” fināls, kurā šogad piedalījās 77 jaunuzņēmumi no 15 valstīm. Konkursā tika pārstāvētas tādas jomas kā mākslīgais intelekts, medicīnas tehnoloģijas, aizsardzības tehnoloģijas, biotehnoloģijas, robotika un ilgtspējīgas industrijas risinājumi. No 34 pusfinālistiem finālā iekļuva 10 komandas.
Savās kategorijās uzvarēja:
“Naco Technologies” (Latvija) – nanotehnoloģiju pārklājumi zaļās enerģijas sistēmām,
“Asvel” (Igaunija) – digitāli risinājumi personalizētai veselības aprūpei,
“PowerUP Energy Technologies” (Igaunija) – ūdeņraža enerģijas risinājumi aizsardzības un industriālām vajadzībām,
“Diawiser” (Lietuva) – mākslīgā intelekta risinājumi medicīnisko datu analīzei.
Uzvarētāji saņēma balvas un atbalstu no audita un biznesa konsultāciju uzņēmuma “EY”, juridisko pakalpojumu biroja “COBALT Legal” un biznesa konsultāciju uzņēmuma “Civitta”.
Starptautisko partneru speciālbalvas
Tāpat tika pasniegtas arī partneru un starptautisko inovāciju organizāciju speciālbalvas:
“Detexity” (Latvija) – agrīnas vēža diagnostikas tehnoloģijas – balva no Francijas inovāciju platformas “Bpifrance”,
“OsteoWood” (Latvija) – biomateriāli medicīnai un implantoloģijai – balva no “Bpifrance” un “European Defence Week”,
“Naco Technologies” (Latvija) – nanotehnoloģiju risinājumi ūdeņraža ekonomikai – balva no LIAA,
“PowerUP Energy Technologies” (Igaunija) – ūdeņraža enerģijas risinājumi – balva no “Bpifrance un “European Defence Week”,
“Snoika” (Igaunija) – automatizēti mazumtirdzniecības tehnoloģiju risinājumi – balva no investoru kopienas “RIZZ Group”,
“Bac3Gel” (Portugāle) – biotehnoloģiju risinājumi brūču ārstēšanai – balva no Šveices veselības tehnoloģiju investīciju fonda “HealthSeed AG VC”,
“LayerLogic AB” (Zviedrija) – industriālas kvalitātes kontroles tehnoloģijas – balva no globālās inovāciju platformas “Plug and Play”,
“inseit AG” (Šveice) – mākslīgā intelekta risinājumi veselības aprūpei – balva no deep tech akseleratora “Hello Tomorrow”.
Eiropas deep tech ekosistēmas attīstība
Konferences laikā īpaša uzmanība tika pievērsta sadarbībai starp zinātniekiem, uzņēmējiem un investoriem, kā arī iespējām jaunuzņēmumiem atrast starptautiskus partnerus un piesaistīt attīstībai nepieciešamo finansējumu.
Šveices veselības tehnoloģiju inovāciju platformas “HealthSeed AG” dibinātājs un vadītājs Darens Vilsons (Daren Wilson): “Deep Tech Atelier kļūst par vienu no vadošajām Eiropas platformām, kur satiekas veselības tehnoloģiju, medicīnas tehnoloģiju, mākslīgā intelekta, robotikas un biotehnoloģiju inovatori. Redzam arvien vairāk augstākā līmeņa talantu no Baltijas valstīm, Polijas un citām Eiropas valstīm, un konferences nozīme Eiropas veselības inovāciju ekosistēmā turpinās strauji pieaugt.”
Konferences nozīme uzņēmumu attīstībā
Par konferences nozīmi uzņēmējdarbības attīstībā uzsver arī Latvijas uzņēmuma “Naco Technologies” līdzdibinātājs un vadītājs Aleksandrs Parfinovičs: “Deep Tech Atelier 2026 mums bija ļoti vērtīgs pasākums gan biznesa attīstības, gan nozares ekosistēmas kontekstā. Konferences laikā tikāmies ar vairākiem potenciālajiem investoriem un nozīmīgiem industrijas partneriem Baltijā. Īpaši vēlos izcelt arī “Startup Pitch Competition” augsto līmeni — tajā piedalījās spēcīgi un tehnoloģiski nobrieduši uzņēmumi no dažādām valstīm un nozarēm. Naco Technologies komandai ir liels gods, ka šādā konkurencē tikām atzīti par “Cross-sector” kategorijas uzvarētājiem.”
LIAA organizētās konferences “Deep Tech Atelier 2026” mērķis ir veicināt zinātnē balstītu inovāciju pārvēršanu eksportspējīgos produktos un uzņēmumos, sekmēt ārvalstu investīciju piesaisti, kā arī stiprināt sadarbību starp pētniecību, uzņēmējdarbību un publisko sektoru.