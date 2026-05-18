Naktī daudzviet līs; valsts austrumos un centrālajā daļā izsludināts brīdinājums par negaisu
Naktī uz otrdienu daudzviet Latvijā līs, vietām līs stipri un dārdēs pērkons, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā diennaktī debesis būs pārsvarā apmākušās, valsts austrumos un Dienvidkurzemes piekrastē būs mazāk mākoņu. Dienā vietām gaidāms lietus, iespējams pērkona negaiss. Naktī pūtīs lēns līdz mērens austrumu un ziemeļu vējš, dienā - dienvidu un rietumu vējš. Negaisa laikā gaidāms brāzmains vējš.
Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +8..+12 grādi, valsts austrumos - līdz +14 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +11..+16 grādiem, bet Latvijas austrumos gaidāms siltums līdz +24 grādiem.
Rīgā būs pārsvarā apmācies laiks, palaikam nedaudz līs, naktī iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļu vējš pāries austrumu vējā, dienā tas iegriezīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra būs +10 grādi naktī un līdz +16 grādiem dienā.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs valsts austrumu un centrālajā daļā izsludinājis dzelteno brīdinājumu par pērkona negaisu. Negaisa laikā iespējams intensīvs lietus, stiprs vējš un krusa.