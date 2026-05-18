Vārves pagastā notiks tradicionālais Ventavas pavasara gadatirgus
Ventspils novada Vārves pagastā 23. maijā norisināsies tradicionālais Ventavas pavasara gadatirgus ar devīzi “Lai tas tirgus dūc!”. Pasākuma sākums plkst. 12.00 pie Vārves pagasta pārvaldes.
Gadatirgū apmeklētāji varēs iegādāties dažādus lauku labumus, amatnieku darinājumus, stādus, rūpniecības preces un gardumus baudīšanai notikuma vietā. Šogad dalību pieteikuši 89 tirgotāji no dažādām Kurzemes vietām un Rīgas, turklāt īpaši plaši pārstāvēti būs amatnieki. Apmeklētājiem būs iespēja arī pašiem izveidot kreklu apdrukas.
Pasākuma laikā notiks interesanta kultūras un izklaides programma. Koncertā uzstāsies Ventspils novada amatiermākslas kolektīvi, savukārt līnijdeju cienītāji aicināti piedalīties kopīgā deju stundā kopā ar Saldus novada līnijdejotājiem. Būs arī “Popiela”, rokdarbu studijas “Spārni” organizētā ātradīšana, alus kausa dzeršanas sacensības un Ventspils novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju auto vilkšanas sacensības.
Tirgus apmeklētāji varēs apskatīt Zemessardzes ekipējumu un uzzināt vairāk par dienesta iespējām. Plkst. 16.00 paredzēts dziedātāja Ainara Mielava un pavadošās grupas bezmaksas koncerts, bet plkst. 20.00 sāksies zaļumballe.
Aizraujoša būs umurkumura pievarēšana, būs padomāts par mazākajiem apmeklētājiem – bērni varēs iesaistīties daudzveidīgās radošajās darbnīcās un doties izjādēs ar zirgiem. Gadatirgus laikā notiks arī komandu sporta spēļu sacensības.
Ventavas pavasara gadatirgus ik gadu pulcē gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus no tuvākām un tālākām vietām, piedāvājot iespēju baudīt tirgus atmosfēru, kultūras programmu un kopā būšanas prieku.