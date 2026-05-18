KEM rosina publiskajās ēkās noteikt pienākumu nodrošināt dzeramā ūdens brīvkrānus
Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) rosina publiskajās ēkās noteikt pienākumu nodrošināt dzeramā ūdens brīvkrānus visiem ēkas apmeklētājiem, liecina Tiesību aktu portālā saskaņošanai iesniegtie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringa un kontroles kārtību.
Izstrādāto MK noteikumu grozījumu mērķis ir veicināt krāna ūdens lietošanu, samazināt plastmasas pudeļu atkritumu daudzumu un nodrošināt iedzīvotājiem piekļuvi kvalitatīvam ūdenim publiskās vietās.
KEM skaidro, ka patlaban dzeramā ūdens brīvu pieejamību gan publiskais, gan privātais sektors nodrošina pēc pašu iniciatīvas. Pašvaldības sadarbībā ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem ierīko dzeramā ūdens krānus jeb brīvkrānus, kas nodrošina ūdeni no apdzīvoto vietu centralizētajām ūdensapgādes sistēmām.
Pēc Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) tīmekļa vietnē pieejamās informācijas, 2022. gadā Latvijā bija 253 brīvi pieejami dzeramā ūdens krāni. Tomēr brīvkrānu skaits dažādu pašvaldību teritorijā būtiski atšķiras - dažās to nebija vispār, bet dažās bija izveidoti vairāk nekā 15 brīvkrāni. Turklāt visu gadu darbojās 128 jeb 51% brīvi pieejamie ūdens krāni, jo daudzos gadījumos tie ir ierīkoti ārpus telpām un nav izmantojami aukstajā gadalaikā.
Tāpat gan publiskas, gan privātas personas pēc savas iniciatīvas mēdz nodrošināt dzeramo ūdeni darbiniekiem, audzēkņiem, klientiem vai apmeklētājiem, piemēram, birojos, skolās, veselības aprūpes iestādēs vai lidostās.
Pašlaik Latvijas normatīvi tieši neuzliek pienākumu pašvaldībām vai ēku īpašniekiem nodrošināt publiski pieejamus dzeramā ūdens punktus jeb brīvkrānus.
Noteikumu projekts paredz, ka dzeramais ūdens ir jānodrošina noteiktās publiskās ēkās, ja tās ir brīvi pieejamas apmeklētājiem un ja tām ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Paredzēts, ka brīvu pieeju dzeramajam ūdenim būs jānodrošina valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību iestāžu biroju ēkās, ēkās atpūtai, sportam, plašizklaides pasākumiem, kultūras iestādēs, dzelzceļa, lidostu, auto un ūdenstransporta pasažieru staciju ēkās, ārstniecības iestādēs un tirdzniecības centros.
Kritērijs par brīvu pieejamību apmeklētājiem izvēlēts, lai neradītu pārpratumus un drošības riskus tādām publiskām institūcijām, kuru telpas darba specifikas dēļ nav brīvi pieejamas jebkuram apmeklētājam, piemēram, izglītības iestādēm vai tiesībsargājošajām iestādēm.
Kritērijs par pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai ieviests, jo par šo sistēmu uzturēšanu un ekspluatāciju, kā arī pa tām piegādātā ūdens atbilstību dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma prasībām atbild sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji - komersanti vai iestādes, kurām normatīvos ir skaidri noteikti pienākumi ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanai un dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanai un uzraudzībai.
Paredzēts, ka ūdens ņemšanas vieta jāierīko telpā, kur iespējams nodrošināt higiēnas prasības un ventilāciju, neizvēloties vietas, kur ir augsta dzeramā ūdens piesārņojuma iespējamība, piemēram, ēku saimniecības zonās vai saimniecības telpās, tualetes telpās, kurās nav priekštelpas un tamlīdzīgi.