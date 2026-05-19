Deivids Bekhems tagad ir bagātāks par karali Čārlzu
Sers Deivids Bekhems oficiāli kļuvis par bagātāko sportistu Apvienotajā Karalistē, pirmo reizi sasniedzot miljardiera statusu.
Šķiet, ka nesaskaņas ar dēlu Bruklinu nav būtiski ietekmējušas Deivida Bekhema biznesa panākumus — ģimenes bagātība gada laikā ir dubultojusies. “The Sunday Times” bagātāko cilvēku sarakstā minēts, ka Anglijas futbola izlases leģendārā kapteiņa un viņa sievas modes dizaineres un bijušās popzvaigznes Viktorijas kopējā bagātība tagad sasniedz iespaidīgus 1,185 miljardus sterliņu mārciņu (1,37 miljardi eiro).
Tas nozīmē, ka teorētiski Bekhemu ģimene ir bagātāka pat par karali Čārlzu III, kura personīgais kapitāls tiek lēsts ap 680 miljoniem sterliņu mārciņu (784 miljoni eiro).
Lielāko daļu šī pieauguma nodrošinājuši seram Deividam piederošie 26 procenti futbola kluba “Inter Miami FC” akciju, kā arī plašais nekustamo īpašumu portfelis ap kluba stadionu ASV. Arī Viktorijas modes zīmols un skaistumkopšanas bizness pēdējā gada laikā ievērojami audzis, papildinot ģimenes jau tā iespaidīgo turību.
Bekhemu ģimene vienmēr prasmīgi veidojusi savu publisko tēlu, sadarbojoties ar daudziem pasaulē zināmiem zīmoliem. Protams, lielu pienesumu devuši arī viņu sadarbības līgumi ar “Netflix” — gan Viktorija, gan Deivids izdevuši dokumentālos seriālus par savu ģimenes dzīvi. Sākotnēji tika ziņots, ka Deivids par sadarbību ar straumēšanas platformu saņēmis 16 miljonus sterliņu mārciņu, taču pēc seriāla panākumiem Viktorijas dokumentālajam projektam summa pieaugusi līdz 20 miljoniem.
Tomēr pēdējais gads Bekhemu ģimenē nav bijis viegls — vecākais dēls ir attālinājies no vecākiem. Janvārī 27 gadus vecais Bruklins pirmo reizi reaģēja uz baumām par nopietno konfliktu ģimenē, kas, kā runā, briedis jau vairākus gadus.
Savukārt 52 gadus vecā Viktorija netieši pieskārās bērnu audzināšanas tēmai, runājot par ģimenes biznesa impēriju Emmas Gredes podkāstā. Viņa pieminēja arī pārējos bērnus — Romeo (23), Krūzu (21) un Hārperi (14). Gan Viktorija, gan viņas vīrs līdz šim lielākoties izvairījušies publiski komentēt ģimenes konfliktu, un arī tad, kad Viktorija to beidzot pieminēja, viņa izvairījās nosaukt Bruklinu vārdā.
Pašlaik Bruklins dzīvo ASV kopā ar savu sievu Nikolu Pelcu — uzņēmēja miljardiera Nelsona Pelca meitu. Bekhemu jaunais miljardieru statuss pietuvinājis viņus Pelcu ģimenei, kuras kapitāls tiek lēsts ap 1,6 miljardiem dolāru (1,2 miljardiem sterliņu mārciņu).
Tiek ziņots, ka Nikola no sava miljardiera tēva ik mēnesi saņem iespaidīgu pabalstu — aptuveni 100 000 dolāru (73 500 sterliņu mārciņu).
Podkāstā “The Rest is Entertainment” žurnāliste Marina Haida savulaik izteicās: “No tā, ko esmu dzirdējusi, Bekhemi Bruklinam dod daudz naudas, bet ne neprātīgas summas. Viņi cer, ka viņš tomēr nostāsies pats uz savām kājām un kļūs patstāvīgs. Iespējams, Nelsons Pelcs to noliegtu, taču esmu dzirdējusi, ka viņš Bekhemiem teicis: ‘Es savai meitai dodu miljons dolāru mēnesī.’ Vienīgais, ko Bekhemi nebija gaidījuši — ka viņu bērniem lūgs parakstīt pirmslaulību līgumus. Viņi domāja, ka būs tieši otrādi.”
Tagad, kad Bekhemu ģimene kļuvusi vēl bagātāka, finansiālā atšķirība starp abām ģimenēm ir mazinājusies. Taču plaisa attiecībās starp Bekhemiem un Bruklinu joprojām var izrādīties pārāk dziļa, lai to izdotos sadziedēt.
“The Sunday Times” bagātāko britu sarakstā ierindojušās arī vairākas slavenības:
• Kamerons Makintošs — 1,4 miljardi £
• Pols Makartnijs — 1,055 miljardi £
• Endrū Loids Vēbers — 516 miljoni £
• Eltons Džons — 480 miljoni £
• Miks Džegers — 450 miljoni £
• Kīts Ričardss — 450 miljoni £
• Eds Šīrans — 410 miljoni £
• Emīlija Īvisa un ģimene (“Glastonbury” festivāla dibinātāji) — 400 miljoni £
• Lūiss Hamiltons — 385 miljoni £
• Liams un Noels Galaheri — 375 miljoni £