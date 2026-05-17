Siguldas svētki 2026 aicinās svinēt vasaras sākumu ar plašu programmu
Siguldas svētki 2026 šogad norisināsies sestdien, 23. maijā, Siguldā, iezīmējot vasaras sezonas sākumu ar daudzveidīgu kultūras, izklaides un sporta programmu.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, šajā dienā Siguldā pulcēsies novada amatiermākslas kolektīvi, uzņēmēji un aktīvās atpūtas entuziasti, aicinot novadniekus un pilsētas viesus baudīt svētku atmosfēru dažādās aktivitātēs visām paaudzēm – koncertos, sportiskās norisēs, svētku tirdziņos, kā arī tradicionālajā svētku gājienā un vakara koncertballē.
Aizraujoša programma visas dienas garumā
Svētku diena visā Siguldā iesāksies ar tradicionālo rīta modināšanu, kas piepildīs pilsētas ielas un māju pagalmus ar svētku noskaņu. Jau no plkst. 9.00 Siguldas tirgus laukumā apmeklētājus gaidīs Svētku tirdziņš, kurā pulcēsies vietējie tirgotāji un amatnieki, savukārt apmeklētājus priecēs novada amatiermākslas kolektīvu priekšnesumi.
Dienas gaitā plaša programma būs pieejama dažādās pilsētas vietās. Pie Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” norisināsies plenērs “Teodoram Zaļkalnam – 150”, kas veltīts izcilā tēlnieka jubilejai, radot iespēju ikvienam interesentam kļūt par mākslinieku un iesaistīties radošā procesā kopā ar Siguldas Mākslu skolas pedagogiem. Savukārt Maija parks no plkst. 11.00 kļūs par tikšanās vietu ģimenēm ar bērniem, piedāvājot daudzveidīgas aktivitātes un radošas nodarbes.
Pie kultūras centra “Siguldas devons” notiks preču zīmes “Radīts Siguldā” tirdziņš un parāde, kā arī novada amatiermākslas kolektīvu koncerts, izceļot vietējo uzņēmēju un mākslinieku veikumu. Tikmēr sportisku azartu un dinamisku atmosfēru nodrošinās “Ghetto Games” aktivitātes, kas norisināsies stāvlaukumā pie Jaunās pils un Siguldas pilsdrupās, aicinot jauniešus un aktīvās atpūtas cienītājus līdzdarboties un izmēģināt spēkus dažādās disciplīnās.
Vakara daļu, kā ierasts, ievadīs tradicionālais svētku gājiens plkst. 19.00, kas virzīsies no Siguldas dzelzceļa stacijas laukuma līdz Svētku laukumam, pulcējot novada iestādes, uzņēmumus un sabiedriskās organizācijas kopīgā svētku solī.
Svētku laukumā dienas noslēgumā apmeklētājus priecēs koncertprogramma un balle, kurā uzstāsies Emilija, “Kautkaili”, “bet bet” un “Citi Zēni”, savukārt par muzikālo noskaņu rūpēsies DJ Bercis. Koncertu vadīs Mārtiņš Kozlovskis (Kozmens), nodrošinot enerģisku svētku noskaņu.
Kļūsti par Siguldas svētku dalībnieku
Gatavojoties Siguldas svētkiem, pašvaldība aicina uzņēmumus, biedrības, amatiermākslas un interešu izglītības kolektīvus ņemt dalību svētku norisēs.
Iestādes, uzņēmumus un sabiedriskās organizācijas tiek aicinātas līdzdarboties Siguldas svētku programmas veidošanā, piesakot bezmaksas aktivitātes jauniešiem un ģimenēm ar bērniem, senioriem, vietējiem iedzīvotājiem, kā arī pilsētas viesiem, atbilstoši Siguldas svētku tematiskajam uzstādījumam – aicinot apmeklētājus svinēt vasaras sākumu un noskaņoties vasarai.
Aktivitātes iespējams plānot publiskajā ārtelpā vai brīvi pieejamās vietās, kā arī jau plānotajās svētku norises teritorijās, nodrošinot pasākumu pieejamību iespējami plašākai mērķauditorijai.
Novada amatiermākslas un interešu izglītības kolektīvus aicina ņemt dalību svētku koncertā, kas izskanēs pie kultūras centra “Siguldas devons”, laika posmā no plkst. 13.00 līdz 16.00. Katrs kolektīvs aicināts pieteikt līdz trim priekšnesumiem.
Ikviens aicināts pievienoties Siguldas svētku kulminācijai – tradicionālajam dižošanās pasākumam, svētku gājienam, kura virstēma šogad ir “Gaismas strauts. Valg ūrg”. Iesaka gājienā līdzi ņemt zvaniņus, zvārgulīšus un svilpauniekus, lai vienotos kopīgā plūsmā un skanējumā.
Pieteikšanās svētku gājienam notiek līdz 18. maijam.