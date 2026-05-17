Rodions Kurucs ar 11 punktiem palīdz “Baskonia” izcīnīt uzvaru
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs svētdien guva 11 punktus Vitorijas "Baskonia" uzvarā savā laukumā Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlē.
"Baskonia" ar 121:85 (24:14, 29:20, 32:22, 36:29) pārspēja turnīra tabulas pastarīti "Granada".
Kurucs 11 minūtēs un 36 sekundēs laukumā realizēja vienu no pieciem divpunktu metieniem un trīs no pieciem tālmetieniem. Viņš sakrāja arī trīs atlēkušās bumbas, rezultatīvu piespēli, kļūdu, pārtvertu bumbu, četras personiskās piezīmes, vienu izprovocētu pārkāpumu pretiniekam, sakrājot +/- rādītāju +20 un efektivitātes koeficientu seši.
Mājiniekiem Timotē Luvavu-Kabaro guva 19 un Kobi Simonss - 18 punktus, piecreiz rezultatīvi piespēlējot. Viesiem 24 punktus, septiņas atlēkušās bumbas, sešas rezultatīvas piespēles, piecas kļūdas un deviņas izprovocētas piezīmes sakrāja Luka Božičs, bet 19 punktus un sešas atlēkušās bumbas - Amars Alibegovičs.
Vēl vienā svētdienas spēlē Madrides "Real", kuras rindās šosezon ir spēlējis Gunārs Grīnvalds, mājās ar 81:89 (20:15, 20:23, 22:21, 19:30) zaudēja Badalonas "Joventut".
Sestdien Mārča Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" mājās ar 101:83 (23:21, 23:20, 25:17, 30:25) pieveica "Zaragoza".
Šteinbergs laukumā bija 19 minūtes un četras sekundes un guva sešus punktus, realizējot trīs no pieciem divpunktu metieniem, bet netrāpot četrus tālmetienus. Viņš sakrāja arī divas atlēkušās bumbas, divas personiskās piezīmes, vienu izprovocētu pārkāpumu pretiniekam, iekrājot +/- rādītāju +13 un efektivitātes koeficientu viens.
Mājiniekiem 17 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Alekss Rejess, bet viesiem 16 punktus guva Marko Spisu.
Artūra Kuruca pārstāvētā Lugo "Rio Breogan" savā laukumā ar 95:76 (16:9, 29:22, 25:22, 25:23) pieveica "Girona", svinot trešo panākumu pēc kārtas.
Kurucs laukumā bija 17 minūtes un 32 sekundes, nerealizējot nevienu no abiem tālmetieniem un punktus negūstot. Viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, vienreiz pārtvēra bumbu, sakrājot +/- rādītāju nulle un efektivitātes koeficientu astoņi.
Mājiniekiem 16 punktus guva Mihajlo Andričs, bet viesiem 16 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Martins Gebens.
Turnīra līdere ar 26 uzvarām 32 mačos ir Madrides "Real", "Baskonia" ar 23 uzvarām ir otrā, "Rio Breogan" ar bilanci 15-17 - desmitā, bet "Baxi" ar 14 uzvarām - 11.
Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".