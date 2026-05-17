Balcers vairākumā panāk 2:0, Latvija pēc otrā perioda vadībā pret Vāciju
Latvijas vīriešu hokeja izlase Cīrihē pasaules čempionāta otrajā mačā pēc otrā perioda ar 2:0 uzvar Vāciju.
Latvijas izlases labā vārtus guvuši Mārtiņš Dzierkals un Rūdolfs Balcers.
A grupas maču no Cīrihes tiešraidē translē kanālā LTV7.
Liels nopelns vārtu guvumā arī Tomam Andersonam, kurš vārtu priekšā traucēja vārtsargam redzamību. pic.twitter.com/tUHlTkqxrE— LETA pasaules čempionātā hokejā (@LETAsportsEXTRA) May 17, 2026
Spēles sākumā aktīvāki uzbrukumā bija vācieši, bet Latvijas hokejistiem pirmā iespēja gūt vārtus bija piektajā minūtē, kad pēc pretinieku kļūdas Oskars Batņa varēja izdarīt metienu no vārtu priekšas, taču to atvairīja Filips Grūbauers. Pirmā perioda pirmspēdējā minūtē Dzierkals ar metienu no distances raidīja ripu vārtos, to sekmējot arī Tomam Andersonam, kurš aizsedza Grūbauera skatu.
Pēc Balcera pārkāpuma Latvijas izlase pirmā perioda beigās un otrā sākumā spēlēja mazākumā. Otrās trešdaļas ceturtajā minūtē Dominiks Kahūns par spēles laika vilcināšanu deva latviešiem pirmo iespēju spēlēt vairākumā. Tajā vispirms Alberts Šmits trāpīja ar ripu pa vārtu stabu, bet pēc tam perioda piektajā minūtē pēc Denisa Smirnova piespēles Balcers meistarīgi pieslidoja pie vārtiem un panāca 2:0.
Rūdolfs Balcers guvis trīs no četriem Latvijas izlases vārtiem šajā čempionātā. Visos trīs šajos gūtajos vārtos piespēles Denisam Smirnovam.pic.twitter.com/1XTmcwzrMJ— LETA pasaules čempionātā hokejā (@LETAsportsEXTRA) May 17, 2026
Perioda otrās puses sākumā Džošua Samanskis izslidoja viens pret Kristeru Gudļevski, kurš liedza vācietim vārtu guvumu. Arī trešdaļas noslēgumā Gudļevskis spēlēja pārliecinoši epizodē, kurā pa viņa sargātajiem vārtiem tika izdarīti vairāki metieni.
Latvijas hokejisti sestdien ar 2:4 zaudēja Šveicei, bet Vācija piektdien ar 1:3 zaudēja Somijai.
Latvijas hokejisti pasaules čempionātu turpinās otrdien, plkst. 17.20, ar maču pret Austriju, 21. maijā, plkst. 17.20, spēlēs ar Somiju, 23. maijā, plkst. 13.20, - ar ASV, 24. maijā, plkst. 17.20, - ar Lielbritāniju, bet pēdējā grupas spēlē 26. maijā, plkst. 13.20, latvieši tiksies ar Ungārijas hokejistiem.