No rīta Latvijas gaisa telpu šķērsojis drons, apdraudējums šobrīd spēkā Alūksnes un Balvu novados
Iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes novados ir noslēdzies, bet Alūksnes un Balvu novados joprojām ir spēkā, informēja Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS).
NBS pārstāvis pulkvedis Māris Tūtins Latvijas Radio pastāstīja, ka sensori indikācijas par iespējamo apdraudējumu Latvijas gaista telpā raidīja neilgi pirms plkst. 6 rītā. Tāpēc pieņemts lēmums izsūtīt šūnu apraides paziņojumus sākotnēji Rēzeknes, Ludzas un Krāslavas novados, bet vēlāk arī Alūksnes un Balvu novados.
Sākotnējā informācija liecina, ka viens drons ielidojis Latvijas gaisa telpā Krāslavas novadā un pēc brīža izlidojis no tās Ludzas novadā, atklāja Tūtins.
Patlaban iznīcinātāji ir devušies atpakaļ uz bāzi, bet ir kaujas gatavībā, Latvijas Radio norādīja Tūtins.
Kā liecina paziņojumi mājaslapā "112.lv", iedzīvotāji, kuri atrodas apdraudējuma teritorijās, tiek aicināti uzturēties telpās, ievērot divu sienu principu, aizvērt logus un durvis, bet, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112.
NBS uzsver, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu.
Tāpat NBS ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības. Kkamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama, norāda NBS.
Kā ziņots, līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp pēdējo reizi pirms nedēļas - maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas.