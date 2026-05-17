Unikāli eksponāti par Daugavpils tramvaju nonākuši muzejā. VIDEO
Atzīmējot 80 gadus kopš tramvaju kustības sākuma Daugavpilī, SIA “Daugavpils satiksme” nodevusi vēsturiskus eksponātus Tehnikas un industriālā dizaina centram centram “Inženieru arsenāls”, lai saglabātu un popularizētu pilsētas sabiedriskā transporta mantojumu.
Pilna uzņēmuma ekspozīcija, kas atradīsies Daugavpils cietokšņa komplekša, tiks atklāta 4. jūlijā, un tā aicinās iedzīvotājus iepazīt Daugavpils transporta vēsturi, vēsta Daugavpils pilsētas pašvaldība. Eksponāti papildinās centra "Ineženieru arsenāls" ekspozīciju un sniegs iespēju pilsētas iedzīvotājiem un viesiem tuvāk iepazīt Daugavpils sabiedriskā transporta un uzņēmuma vēsturi.
Daugavpils tramvajs "kursē" uz Inženieru arsenālu:
Jubilejas gadā uzņēmums īpašu uzmanību velta tramvaja satiksmes attīstības stāstam Daugavpilī, kas gadu desmitu laikā kļuvis par neatņemamu pilsētas ikdienas un identitātes daļu. Pieņemot lēmumu nodot vēsturiskos eksponātus “Inženieru arsenālam”, SIA “Daugavpils satiksme” vēlas saglabāt un popularizēt pilsētas industriālo un transporta mantojumu, vienlaikus padarot to pieejamāku plašākai sabiedrībai.
Jau šovasar, 4. jūlijā tiks atklāta visa SIA “Daugavpils satiksme” ekspozīcija. Tajā būs apskatāmi dažādi priekšmeti un materiāli, kas atspoguļo uzņēmuma darbību un sabiedriskā transporta attīstību Daugavpilī. Uzņēmums aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai un piedalīties atklāšanas pasākumā, lai kopīgi atzīmētu nozīmīgu daļu no Daugavpils vēstures.