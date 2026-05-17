Latvijā no rīta ielidojušais drons pametis mūsu gaisa telpu; apdraudējums noslēdzies
Iespējamais apdraudējums Latvijas austrumu gaisa telpā ir noslēdzies, informēja Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS).
NBS apstiprina, ka Latvijas gaisa telpā ielidoja un no tās izlidoja viens bezpilota lidaparāts. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
🔴 Šorīt Latvijas gaisa telpā fiksēts bezpilota lidaparāts. NBS apstiprina, ka Latvijas gaisa telpā bija ielidojis viens drons, kas vēlāk no tās izlidoja.— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) May 17, 2026
Kā vēstīts, šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā sākotnēji izsūtīts Rēzeknes, Ludzas un Krāslavas novados, bet vēlāk arī Alūksnes un Balvu novados.
NBS pārstāvis pulkvedis Māris Tūtins Latvijas Radio pastāstīja, ka sensori indikācijas par iespējamo apdraudējumu Latvijas gaista telpā raidīja neilgi pirms plkst. 6 rītā. Sākotnējā informācija liecina, ka viens drons ielidojis Latvijas gaisa telpā Krāslavas novadā un pēc brīža izlidojis no tās Ludzas novadā, atklāja Tūtins.
NBS uzsver, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Tāpat NBS ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības. Kkamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama, norāda NBS.
Kā ziņots, līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp pēdējo reizi pirms nedēļas - maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas.