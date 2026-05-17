Rīgas maratona laikā jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem
Šodien "Rimi Rīgas maratona" laikā galvaspilsētā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā.
Svētdien dažādos laikos satiksme tiks ierobežota vai slēgta gan uz tiltiem pār Daugavu, gan pilsētas centrā un apkaimēs, ielas operatīvi atverot tūlīt pēc tam, kad posmu būs pabeiguši pēdējie skrējēji un būs notikuši uzkopšanas darbi.
Ar detalizētiem trases posmu slēgšanas un atvēršanas laikiem, kā arī trases šķērsošanas punktiem iedzīvotāji un autobraucēji var iepazīties "Rimi Rīgas maratona" satiksmes ierobežojumu kartē.
Lai ērti pārvietotos pilsētā, autobraucēji var izmantot lietotni "Waze", kurā tiks precīzi atspoguļoti plānotie ierobežojumi un ielu atvēršanas brīži.
Savukārt kā aģentūru LETA informēja uzņēmumā "Rīgas satiksme", šodien maratona laikā būs izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā un iespējami būtiski kavējumi.
Izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos būs no transporta kustības sākuma agri no rīta līdz pat skrējiena beigām apmēram plkst. 17.20.
Neilgi pirms katras distances starta un aptuveni 20 minūtes pēc starta tiks pilnībā slēgta autobusu, trolejbusu un tramvaju satiksme 11. novembra krastmalā pie Akmens tilta, uz Akmens tilta un Uzvaras bulvārī posmā līdz Raņķa dambim.
Visi autobusi un trolejbusi, kas virzienā uz Pārdaugavu kursē pa Akmens tiltu, no plkst. 6.55 līdz plkst. 16.30 brauks pa tramvaja sliedēm un apstāsies tramvaju pieturā "Nacionālā bibliotēka".
Distanču starta laikos tiks slēgta satiksme uz Akmens tilta, tāpēc būs ietekmēta arī 22. autobusa maršruta kustība Rīgas lidostas virzienā.