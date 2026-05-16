BKUS meklē Neatliekamās medicīnas centra vadītāju
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) meklē Neatliekamās medicīnas centra vadītāju, kuram būs jāplāno un jāorganizē centra ārstnieciskais darbs, kā arī jāvada ārstniecības un aprūpes komanda, liecina slimnīcas publiskotā informācija.
BKUS piedāvā darbu uz nenoteiktu laiku Torņakalnā. Šajā amatā atalgojums solīts 3300 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Tāpat amata ieņēmējam tiks nodrošināta veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika, bezmaksas autostāvvieta, profesionālās attīstības iespējas, kā arī psiholoģiskais atbalsts un darbinieku kopienas iniciatīvas.
BKUS Neatliekamās medicīnas centrā vidēji ik dienu palīdzība tiek sniegta 150 līdz 200 bērniem. Slimnīca norāda, ka centrs ir dinamiska darba vide ar intensīvu darba ritmu un lielu pacientu plūsmu.
Jaunā centra vadītāja pienākumos būs plānot un organizēt neatliekamās palīdzības un observācijas ārstniecisko darbu, nodrošinot procesa nepārtrauktību, kā arī veidot uz savstarpējo sadarbību un pacientu pieredzi vērstu ārstniecības un aprūpes komandu.
Vadītājam būs jāpārrauga pediatriskā un ķirurģiskā profila pacientu diagnostikas un ārstēšanas procesa dokumentēšana, jādefinē un jāsasniedz kvalitātes rādītāji, jāanalizē dati un jāsagatavo pārskati par procesiem un resursiem.
Amata pienākumos ietilpst arī pacientu drošības kultūras stiprināšana, tai skaitā drošības pasākumu ieviešana, vigilances gadījumu analīze un korektīvo darbību nodrošināšana. Vadītājam būs jāpārzina rīcība ārkārtas situācijās, jāveicina sadarbība ar slimnīcas struktūrvienībām un jāpārstāv slimnīcas viedoklis Neatliekamās medicīnas centra jautājumos komunikācijā ar valsts un pašvaldību institūcijām.
No kandidātiem tiek prasīta otrā līmeņa augstākā izglītība veselības zinātnēs, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā, vismaz trīs gadu profesionālā darba pieredze ārsta amatā un vismaz viena gada komandas vadības pieredze.
Par priekšrocību uzskatīs maģistra grādu veselības zinātnēs, pediatra sertifikātu un pieredzi operatīvā un reaģējošā darbā.
Kandidātiem nepieciešamas arī labas prasmes darbā ar datoru, informācijas sistēmām un datu apstrādes programmām, datu analīzes un prezentācijas prasmes, kā arī teicamas latviešu valodas zināšanas.
Slimnīca no kandidātiem sagaida līderības spējas, stratēģisku redzējumu, pārmaiņu vadības prasmes, stresa noturību, emocionālo inteliģenci un empātisku komunikāciju ar pacientiem, viņu ģimenēm un kolēģiem.
Kandidātu dzīvesgājuma aprakstu un motivācijas vēstuli ar norādi "Pieteikums vakancei Neatliekamās medicīnas centra vadītājs/-a" BKUS uz e-pastu "vakances@bkus.lv" gaida līdz 17. maijam.